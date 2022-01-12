مسعف ينقذ عاملا من الموت بعد تعرضه لصعق كهربائي ببنى سويف

أنقذ مسعف بهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، اليوم الأربعاء، عاملا من الموت بعدما تعرضه لصاعق كهربائي أثناء عمله داخل مصنع بمنطقة بياض العرب الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل.

وتلقى الدكتور أحمد صادق، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، إخطاراً بالحادث من ممدوح سيد، مشرف غرفة العمليات، يفيد بتلقيهم بلاغاً بتعرض عامل داخل مصنع لصاعق كهربائي، وعلى الفور قام أحمد عل،ى مشرف عام إسعاف بنى سويف، بتحريك سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة.

وفور وصول سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة تبين أن العامل ويدعى "أحمد. ر. ع"، 58 سنة، تبين أنه مصاب بصاعق كهربائي ولا يوجد نبض ولا تنفس وفى حالة خطيرة، وعلى الفور قام المسعف ويدعى جمال أحمد إبراهيم بعمل إنعاش القلبي الرئوي للمصاب وتوصيل جهاز الصدمات الكهربائي في محل الواقعة والاستمرار في عمل الإنعاش القلبي، وعودة عمل القلب مرة أخرى بعد إعطاء صدمة كهربائية للمصاب عودته إلى الحياة مرة أخرى بعد إنقاذ حياته، ونقله إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لاستكمال باقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.