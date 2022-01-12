ضبط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات وسلاح في أسوان

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بأسوان بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (أحد العناصر الإجرامية - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة كوم أمبو مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه , وبحوزته (3 بنادق آلية - 6 خزينة- عدد من الطلقات النارية لذات العيار - كمية من مخدر البانجو) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المُرخصة .