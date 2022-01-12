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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أملاك الدولة

استرداد 16 فدانا من أراضي أملاك الدولة بمركز وادي النطرون في البحيرة

سحب أملاك الدولة
سحب أملاك الدولة في وادي النطرون

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضي من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً. 

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استرداد ١٦ فدانا من أراضي أملاك الدولة

 

 في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين باسترداد قطعتي أرض زراعية بمساحة إجمالية ١٦ فدانا وقيراطا و٤ أسهم بقرية كفر داود و قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتات "أرض مستردة أملاك دولة " عليها.

وشدد محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها. 

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