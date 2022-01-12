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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الثقافة: 4600 متقدم لجائزة المبدع الصغير خلال منتدى شباب العالم

الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، استحداث جائزة جديدة خاصة للطفل المصري وهي جائرة المبدع الصغير .

وأوضحت وزيرة الثقافة أنه تم الإعلان بالفعل عن الجائزة وتقدم لها 4600 طفل على مستوى الجمهورية في مجالات الفن- الرسم – الشعر- القصة- العزف – الغناء، وتم اختيار مجموعة فائزة من الأطفال بجائزة المبدع الصغير، والإعلان عن النسخة الثانية منها

وأضافت وزيرة الثقافة خلال كلمتها في جلسة صناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي اليوم ، أن جائزة المبدع الصغير ليست مجرد جائزة عادية لكنها تضاهي جائزة الدولة التقديرية وجائزة النيل .

جاء ذلك خلال جلسة صناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي في زمن الجائحة، بحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفنان طارق الإبياري والفنان أمير المصري، وتارين ثوثرين منتجة وروائية، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة واتش أت، وهيثين يون مدير برامج المنح الدراسية في جامعة كوريا الوطنية.

وأوضحت وزيرة الثقافة ان جائزة المبدع الصغير جاءت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وهي مخصصة للأطفال تحت سن 18 عاما.

وقالت إيناس عبد الدايم :" مصر غنية بالمواهب والكنوز وهذه الجائزة مخصصة لسن الطفولة والنشء لأنها أهم مرحلة في حياة الطفل حيث يتم اكتشاف موهبته وإذا حصل على هذه الجائزة في سن صغير، ستكون له ولأسرته دفعة معنوية هائلة ودعم وتنمية لموهبته، وهذه الجائزة موجودة في مصر فقط على مستوى العالم " .

 

وزيرة الثقافة جائرة المبدع الصغير صناعة الفن والمحتوى الإبداعي جائزة النيل جائزة الدولة التقديرية

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