طارق الإبياري وأمير المصري يشاركان بجلسة الفن والثقافة..والوزيرة: فخورة بيكم ..شاهد

شارك الفنان أمير المصري والفنان طارق الإبياري، اللذان تم اختيارهما سفراء لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة ، بجلسة صناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي التي عُقدت ظهر اليوم ضمن جلسات منتدى شباب العالم .

وحضرت الجلسة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، للحديث عن الإنجازات الثقافية والفنية في مصر خلال جائحة كورونا .

والتقط الفنانان أمير المصري وطارق الإبياري الصور التذكارية مع الوزيرة إيناس عبد الدايم، ورحبت بهم ترحيب حار قائلة :" مبسوطة بوجودكم و فخورة بيكم " .

جاء ذلك خلال جلسة صناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي في زمن الجائحة، بحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفنان طارق الابياري والفنان أمير المصري، وتارين ثوثرين منتجة وروائية، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة واتش أت، وهيثين يون مدير برامج المنح الدراسية في جامعة كوريا الوطنية.

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