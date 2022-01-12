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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة الثقافة: أنجزنا مشاريع ثقافية ضخمة خلال كورونا.. والمسارح المتنقلة إنجاز مميز

الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أن هناك الكثير من المشاريع الثقافية العظيمة التي أنجزت وشيدت خلال جائحة كورونا، مثل مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية، وكذلك دار الأوبرا الفريدة في الإنشاء والامكانيات والشكل ومدينة العلمين والجلالة الموجود بها مسرح عظيم جاري إنشاؤه، ولم يتوقف مشروع انشائي واحد خلال أزمة فيروس كورونا.

 

جاء ذلك خلال جلسة صناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي في زمن الجائحة، بحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفنان طارق الابياري والفنان أمير المصري، وتارين ثوثرين منتجة وروائية، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة واتش أت، وهيثين يون مدير برامج المنح الدراسية في جامعة كوريا الوطنية.


وأشارت وزير القافة، أن المسارح المتنقلة ساعدت على الإنتشار الواسع للفنون والثقافة ولم تكتفي فقط بأماكن محددة، بل وصلت إلى القرى والنجوع وكافة أنحاء المحافظات، ووصلنا إلى شوارع ومدن لم نحلم يوم للوصول إليها، خلال جائحة كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة التي ساهمت بشكل كبير في إقامة المسارح وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لعدم توقف الأنشطة.

 

وتابعت وزيرة الثقافة :" بنروح ننصب المسرح في الشارع بأي محافظة أو قرية ويجتمع حولها الأهالي والشباب والأطفال لنقدم لهم أشكال مختلفة من الفنون للخروج بالثقافة من جدران المباني بالقوافل الثقافية والمسارح المتنقلة ".

وزير الثقافة جائحة كورونا مدينة الثقافة العاصمة الادارية فيروس كورونا وزير الشباب والرياضة جامعة كوريا الوطنية مدينة العلمين

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