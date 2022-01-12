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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جورجينا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

صدى البلد

تألقت عارضة الأزياء جورجينا حبيبة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، في جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت بفستان وردي منفوش أنيق، رفقة حصان وسيارة فاخرة، ونالت إعجاب الجمهور عبر السوشيال ميديا.

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أثارت عارضة أزياء تونسية شهيرة ضجة مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مزاعم قوية عن علاقة عاطفية تجمع بينها وبين لاعب كرة القدم الشهير البرتغالي «كريستيانو رونالدو».

 

واجهت «حنان العش» موجة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها بأن اللاعب البرتغالي الشهير «كريستيانو رونالدو» أراد إقامة علاقة عاطفية معها لكنها رفضت.

 

والأغرب إدعائها أن رونالدو أرسل لها عدة رسائل نصية عبر تطبيق واتساب لكنها رفضت الرد عليه، وعندما رفضته أرسل لها رسائل عبر إنستجرام بسبب إعجابه به بعد رؤية صورها.

 

واتسعت دائرة المزاعم الغريبة من العش في حديث تليفزيوني على قناة الحوار التونسية قائلة بأن الواقعة حدثت في عام 2018، وقد حصل رونالدو على رقم هاتفها من صديق واتصل بها وأرسل لها الرسائل، ليخبرها بإعجابه.

 

وبسؤالها عن سبب عدم إعلانها للأمر من قبل، قالت العش بأنها خشيت أن يقاضيها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب تصريحاتها عن حياته الشخصية.

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