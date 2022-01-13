منتدى شباب العالم.. وزيرة الثقافة خلال جلسة صناعة الفن و المحتوى الإبداعي: الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة للعالم الإسلامي فبراير المقبل.. وكورونا لم تمنعنا من استكمال فعالياتنا الفنية

-وزيرة الثقافة تشارك بجلسة صناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي في زمن الجائحة

-وزيرة الثقافة خلال الجلسة بمنتدى شباب العالم:

-كورونا لم تمنعنا من استكمال فعالياتنا الفنية

-الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة للعالم الإسلامي فبراير المقبل

-أنجزنا مشاريع ثقافية ضخمة خلال كورونا.. والمسارح المتنقلة إنجاز مميز

شاركت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في جلسة صناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي في زمن الجائحة، التي عقدت ظهر يوم الأربعاء، ضمن جلسات منتدى شباب العالم ، وقالت أن جائحة كورونا لم تسبب توقف الفعاليات الثقافية والفنية لكن مصر من الدول القليلة التي نجحت في التواصل مع العالم من خلال مبادرة علاقات ثقافية .

وأضافت الوزيرة إيناس عبد الدايم في كلمتها، أن العديد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الثقافة في وقت كورونا مازالت مستمرة حتى الآن بعد نجاحها بشكل هائل، حيث أجريت عدة مبادرات بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة والعديد من سفراء دول العالم في مصر، وكانت تتضمن مشاركات دولية من خلال المنصات الإلكترونية .

وشارك في الجلسة كلاً من، وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفنان طارق الابياري والفنان أمير المصري، وتارين ثوثرين منتجة وروائية، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة واتش أت، وهيثين يون مدير برامج المنح الدراسية في جامعة كوريا الوطنية.

كما أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن وزارة الثقافة ثرية بمحتوى فني ثقافي ورموز كبرى منذ سنوات طويلة، وما يثري هذا الأمر هو التواجد المصري في المحافل الثقافية والفنية على مستوى العالم .

وأوضحت أن مصر استطاعت إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في ظل وجود جائحة كورونا رغم الإغلاق الذي كان شائعاً في معظم دول العالم، كما تم تنظيم العديد من الفعاليات في السينما والمسرح والمهرجانات المختلفة مع الكثير من المشاركات الدولية .

وتابعت إيناس عبد الدايم :" مصر حاضرة في الداخل والخارج وسعيدة بعدم توقفنا رغم جائحة كورونا " .

كما أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، أن فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة للعالم الإسلامي، تبدأ خلال شهر فبراير المقبل .

وقالت إيناس عبد الدايم، خلال كلمتها في جلسة “صناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي” بمنتدى شباب العالم: "سعداء باختيار القاهرة عاصمة لهذا الحديث الضخم ونشكر منظمة العالم الإسلامي " إيسيسكو" على الاختيار".

وأوضحت وزيرة الثقافة أنه من المقرر إقامة فعاليات فنية وثقافية خاصة لدول العالم الإسلامي، في القاهرة الشهر المقبل، وأنه تم التنسيق مع العديد من الجهات المختلفة لتنظيم هذا الحدث وأهمها وزارة السياحة والآثار.

وأشارت إلى أن معظم الفعاليات التي ستقام ضمن حدث العالم الإسلامي في القاهرة سيتم تقديمها في عدة أماكن تاريخية ومشاركات من عدة دول أخرى.

كما أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، استحداث جائزة جديدة خاصة للطفل المصري وهي جائرة المبدع الصغير .

وأوضحت وزيرة الثقافة أنه تم الإعلان بالفعل عن الجائزة وتقدم لها 4600 طفل على مستوى الجمهورية في مجالات الفن- الرسم – الشعر- القصة- العزف – الغناء، وتم اختيار مجموعة فائزة من الأطفال بجائزة المبدع الصغير، والإعلان عن النسخة الثانية منها

وأضافت وزيرة الثقافة، أن جائزة المبدع الصغير ليست مجرد جائزة عادية لكنها تضاهي جائزة الدولة التقديرية وجائزة النيل .

وأوضحت وزيرة الثقافة ان جائزة المبدع الصغير جاءت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وهي مخصصة للأطفال تحت سن 18 عاما.

وقالت إيناس عبد الدايم :" مصر غنية بالمواهب والكنوز وهذه الجائزة مخصصة لسن الطفولة والنشء لأنها أهم مرحلة في حياة الطفل حيث يتم اكتشاف موهبته وإذا حصل على هذه الجائزة في سن صغير، ستكون له ولأسرته دفعة معنوية هائلة ودعم وتنمية لموهبته، وهذه الجائزة موجودة في مصر فقط على مستوى العالم " .

كما أكدت وزير الثقافة، أن هناك الكثير من المشاريع الثقافية العظيمة التي أنجزت وشيدت خلال جائحة كورونا، مثل مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية، وكذلك دار الأوبرا الفريدة في الإنشاء والامكانيات والشكل ومدينة العلمين والجلالة الموجود بها مسرح عظيم جاري إنشاؤه، ولم يتوقف مشروع انشائي واحد خلال أزمة فيروس كورونا.

وأشارت وزير الثقافة، أن المسارح المتنقلة ساعدت على الانتشار الواسع للفنون والثقافة ولم تكتفي فقط بأماكن محددة، بل وصلت إلى القرى والنجوع وكافة أنحاء المحافظات، ووصلنا إلى شوارع ومدن لم نحلم يوم للوصول إليها، خلال جائحة كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة التي ساهمت بشكل كبير في إقامة المسارح وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لعدم توقف الأنشطة.

وتابعت وزيرة الثقافة :" بنروح ننصب المسرح في الشارع بأي محافظة أو قرية ويجتمع حولها الأهالي والشباب والأطفال لنقدم لهم أشكال مختلفة من الفنون للخروج بالثقافة من جدران المباني بالقوافل الثقافية والمسارح المتنقلة ".

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