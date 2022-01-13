الساحر مولا ينفذ خدعا سحرية تتسبب في ذهول يوسف الحسيني.. فيديو

قدم الساحر الفرنسي مولا يوسف، مجموعة من الخدع البصرية وألعاب السحر أمام الإعلامي يوسف الحسيني .

ودخل الإعلامي يوسف الحسيني في حالة من الصدمة والذهول لما رآه من احترافية وقدرة كبيرة من الساحر الفرنسي مولا على تنفيذ الخدع السحرية .



وكشف الساحر الفرنسي مولا يوسف، تفاصيل تقديمه عرض ترفيهي أمام الرئيس السيسي في فعاليات افتتاح مسرح شباب العالم في منتدى شباب العالم .



وقال مولا في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" تقديمي عرض أمام الرئيس السيسي أمر رائع ومذهل ".



وتابع مولا :" انفذ الخدع البصرية وألعاب السحر منذ 15 عاما ، ولقد وصلت لـ مصر منذ يومين فقط وانا احب مصر و المصريين وشرم الشيخ رائعة ".