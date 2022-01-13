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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد عبر تويتر:لابد من محاسبة أحمد مجاهد بعد فضيحة عقد كيروش

إبراهيم سعيد عبر تويتر: لابد من محاسبة أحمد مجاهد بعد فضيحة عقد كيروش

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

غرد نجم الكرة المصرية السابق،إبراهيم سعيد،عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا:لابد من محاسبة أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري السابق خصوصا بعد فضيحة عقد كارلوس كيروش.

وأضاف:فضيحة و كارثة بكل المقاييس و حاجه تقرف .. عشان كده بيتعامل بعجرفة وغرور وهو مدرب فاشل الحوار ده في مصالح طلعت من وراء التعاقد لازم يتفتح تحقيق معاه وكل من تتدخل في التعاقد.

 

وذكر إبراهيم سعيد، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة مطالب بإيصال رسالة لكيروش بأن منتخب مصر كبير ، مؤكداً أن شخصية كيروش لا تناسب المنتخب الوطني.

واضاف إبراهيم سعيد في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس علي قناة النهار مع شادي محمد،  بخلاف محمد الشناوي وأحمد سيد زيزو؛ كل لاعبي المنتخب لا يستحقون ارتداء قميص مصر بما فيهم محمد صلاح ، متابعا أن هذه الفترة هي الأسوأ لمنتخب مصر في تاريخه .

وتابع إبراهيم سعيد أن  بعض لاعبي المنتخب كانوا بيتمشوا في مباراة نيجيريا ، مضيفا: لم أجد جملة واحدة نفذها المنتخب في مباراة نيجيريا،  وكيروش عايز يخترع خطة جديدة احنا مش عارفينها بتغيير مراكز اللاعبين.

وواصل إبراهيم سعيد، محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم ولكنه لا يجد نفسه مع منتخب مصر، ومحمد صلاح يجب أن يكون قائدا في الملعب وليس من الخطأ التعديل على المدرب ويكون له دور فعال، ويجب أن يعلم صلاح أنه يحتاج لتحقيق بطولة مع المنتخب .

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