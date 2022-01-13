تشييع جثمان وحيد السنباطى بعد صلاة الظهر من مسجد الفتح بالمعادي

أعلن أحمد وحيد نجل الفنان الراحل وحيد السنباطي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، عن موعد ومكان جنازة والده، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء.

وكتب أحمد وحيد: إنا لله وإنا إليه راجعون.. خروج الجنازة فى صلاة الظهر من مسجد الفتح شارع "9" بالمعادي بجوار محطة مترو حدائق المعادي، وستقام ليلة العزاء شارع مسجد الدعاء بجوار محطة مترو حدائق المعادي".

ورحل عن عالمنا الفنان وحيد السنباطي وأعلن ابن شقيقه الخبر عبر حسابه بموقع فيس بوك.

وكتب:"بسم الله الرحمن الرحيم (كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون) توفى الى رحمة الله تعالى عمي وحيد السنباطي، اللهم ارحمه واغفر له وعافه واعف عنه وأدخله جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب وألهمنا وألهم أهله الصبر و السلوان ولا حول ولا قوة الا بالله.. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا له بالرحمة و المغفرة".

شارك الراحل في عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة منها ولاد السيدة والقاصرات والخفافيش وبفعل فاعل وخطوط حمراء والدالي وبرة الدنيا وزمن عماد الدين والعصيان وسلطان الغرام، وعلى مستوى السينما قدم الهاربتان و صياد اليمام ودنيا وخالي من الكوليسترول.