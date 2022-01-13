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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شحن 3800 طن صودا كاوية وتفريغ 8479 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

موانئ بورسعيد تسجل
موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 32 سفينة

استقبل ميناء غرب بورسعيد  السفينة     ADIYAMAN وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 96 متراً والغاطس 6 أمتار وذلك لشحن 3800 طن صودا كاوية من الميناء. 
كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة REK MAJESTY التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 108 أمتار والغاطس 8.2 متر وذلك لتفريغ 8479 طن رخام بالميناء. كما وصل الميناء السفينة SEA SILA التى ترفع علم سنغافورة  ويبلغ طولها 182 متراً والغاطس 10.9 متر وذلك لتفريغ 3379 طن مواسير بالميناء.

وسجلت موانئ  بورسعيد  دخول وخروج 32 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 7 سفن ومتواجد على الأرصفة  سفينتين  ومن المنتظر وصول 7 سفن.. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة  ومتواجد على الأرصفة  سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن .  كما سجل الميناء دخول 3 سفن بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن.

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وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن و  التفريغ  على الأرصفة .

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