خبر صادم لعشاق أبل.. زيادة كبيرة في أسعار سلسلة آيفون 14 المرتقبة

تستعد شركة أبل Apple، لإطلاق العديد من المنتجات الجديدة هذا العام، ولكن تعد تشكيلة آيفون 14 هي الأكثر توقعا والتي ستطلقها عملاقة التقنية بمقر الشركة بمدينة كوبرتينو في وقت لاحق من 2022.

سعر هاتف آيفون 14 برو



وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، ظهرت العديد من التفاصيل حول هاتف أبل القادم iPhone 14 Pro، على الإنترنت في شكل إشاعات وتسريبات مما يعطينا لمحة حول المواصفات التي من المتوقع أن ينطلق بها الهاتف في شهر سبتمبر المقبل.



بينما كشفت بعد التسريبات الأخير عن سعر طرازي iPhone 14 Pro و 14 Pro Max، والتي ستأتي بسعر أعلى مقارنة بما تفرضه الشركة على إصداراتها الرائدة من السلسلة، فوفقا لآخر تقرير صادر عن LeaksApplePro، فإن شركة أبل تعتزم زيادة أسعار بعض هواتف سلسلة آيفون 14 المنتظرة.



ومن المتوقع قدوم هاتف iPhone 14 Pro خلال العام الجاري، مقابل سعر يبدأ من 1099 دولار (أي ما يعادل 17 ألف و200 جنيه مصري)، بينما سيأتي طراز آيفون 14 برو ماكس مقابل سعر 1199 دولار (أي ما يعادل 18 ألف و800 جنيه مصري).



وقال المصدر إنه من المحتمل تطرح أبل طراز iPhone 14 القياسي بنفس السعر المبدئي الذي يبلغ 799 دولار (12 ألف و500 جنيه مصري)، على غرار سابقه آيفون 13.

وتزعم التسريبات أن السبب وراء زيادة أسعار نماذج iPhone Pro القادمين هذا العام، يعود إلى التصميم الجديد والتطويرات التي أدخلتها أبل لمجموعتها المرتقبة من الهواتف الذكية لهذا العام.

وأشار المصدر إلى أن الزيادة في أسعار طرازات آيفون 14 الرائدة، لا تزال قيد النظر والدراسة، لذلك يمكن أن تتغيير لاحقا أو العكس عند إعلان أبل عن الهواتف الجديدة.

وتشير التسريبات السابقة، إلى أنه من المتوقع أن تطلق أبل هذا العام أربعة طرازات ضمن تشكيلة آيفون 14، بما في ذلك الإصدار العادي iPhone 14 بشاشة 6.1 بوصة، وiPhone 14 Max بشاشة 6.7 بوصة، وiPhone 14 Pro بقياس 6.1 بوصة، وآيفون 14 برو ماكس بشاشة 6.7 بوصة.



وفي حال صدقت التسريبات، فإن طرازات iPhone 14 Pro ستأتي بفتحة ثقب لإيواء الكاميرا الأمامية بدلا من الشق الموجود أعلى الشاشة، ومن المتوقع أيضا أن تأتي النماذج الرائدة بإعدادات كاميرا تمت ترقيته تدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K، بالإضافة إلى ميزات العرض والمعالجة.



وستمتاز هواتف أبل 14 Pro و Pro max بشاشات من نوع LTPO OLED تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، يتم توفيرهما على التوالي من قبل كل من شركة سامسونج و LG.

وفيما أشارت التسريبات إلى أن جهازي iPhone 14 mini و iPhone 14 مزودان بشاشات LTPS TFT OLED مصنعة بواسطة شركة BOE.