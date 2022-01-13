عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خبر صادم لعشاق أبل.. زيادة كبيرة في أسعار سلسلة آيفون 14 المرتقبة

هاتف آيفون
هاتف آيفون

تستعد شركة أبل Apple، لإطلاق العديد من المنتجات الجديدة هذا العام، ولكن تعد تشكيلة آيفون 14 هي الأكثر توقعا والتي ستطلقها عملاقة التقنية بمقر الشركة بمدينة كوبرتينو في وقت لاحق من 2022.

سعر هاتف آيفون 14 برو


وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، ظهرت العديد من التفاصيل حول هاتف أبل القادم iPhone 14 Pro، على الإنترنت في شكل إشاعات وتسريبات مما يعطينا لمحة حول المواصفات التي من المتوقع أن ينطلق بها الهاتف في شهر سبتمبر المقبل.

 

أبرزها آيفون 13 برو.. 10 أجهزة تتوقف أبل عن إنتاجها خلال 2022

لو عطلانة.. 6 طرق فعالة لإصلاح اتصال "الهوت سبوت" بهواتف آيفون


بينما كشفت بعد التسريبات الأخير عن سعر طرازي iPhone 14 Pro و 14 Pro Max، والتي ستأتي بسعر أعلى مقارنة بما تفرضه الشركة على إصداراتها الرائدة من السلسلة، فوفقا لآخر تقرير صادر عن LeaksApplePro، فإن شركة أبل تعتزم زيادة أسعار بعض هواتف سلسلة آيفون 14 المنتظرة.


ومن المتوقع قدوم هاتف iPhone 14 Pro خلال العام الجاري، مقابل سعر يبدأ من 1099 دولار (أي ما يعادل 17 ألف و200 جنيه مصري)، بينما سيأتي طراز آيفون 14 برو ماكس مقابل سعر 1199 دولار (أي ما يعادل 18 ألف و800 جنيه مصري).


وقال المصدر إنه من المحتمل تطرح أبل طراز iPhone 14 القياسي بنفس السعر المبدئي الذي يبلغ 799 دولار (12 ألف و500 جنيه مصري)، على غرار سابقه آيفون 13.

وتزعم التسريبات أن السبب وراء زيادة أسعار نماذج iPhone Pro القادمين هذا العام، يعود إلى التصميم الجديد والتطويرات التي أدخلتها أبل لمجموعتها المرتقبة من الهواتف الذكية لهذا العام.

وأشار المصدر إلى أن الزيادة في أسعار طرازات آيفون 14 الرائدة، لا تزال قيد النظر والدراسة، لذلك يمكن أن تتغيير  لاحقا أو العكس عند إعلان أبل عن الهواتف الجديدة.

وتشير التسريبات السابقة، إلى أنه من المتوقع أن تطلق أبل هذا العام أربعة طرازات ضمن تشكيلة آيفون 14، بما في ذلك الإصدار العادي iPhone 14 بشاشة 6.1 بوصة، وiPhone 14 Max بشاشة 6.7 بوصة، وiPhone 14 Pro بقياس 6.1 بوصة، وآيفون 14 برو ماكس بشاشة 6.7 بوصة.


وفي حال صدقت التسريبات، فإن طرازات iPhone 14 Pro ستأتي بفتحة ثقب لإيواء الكاميرا الأمامية بدلا من الشق الموجود أعلى الشاشة، ومن المتوقع أيضا أن تأتي النماذج الرائدة بإعدادات كاميرا تمت ترقيته تدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K، بالإضافة إلى ميزات العرض والمعالجة.


وستمتاز هواتف أبل 14 Pro و Pro max بشاشات من نوع LTPO OLED تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، يتم توفيرهما على التوالي من قبل كل من شركة سامسونج و LG.

وفيما أشارت التسريبات إلى أن جهازي iPhone 14 mini و iPhone 14 مزودان بشاشات LTPS TFT OLED مصنعة بواسطة شركة BOE.

آبل سلسلة آيفون 14 سعر iPhone 14 Pro سعر آيفون 14 برو ماكس هاتف iPhone 14 Pro iPhone 14 هواتف آيفون

موضوعات متعلقة

شاومي تزود هاتفها القابل للطي Xiaomi Mix Fold 2 بإمكانيات متطورة

أوبو تطلق هاتفا جديدا ببطارية عملاقة.. سعر ومواصفات Oppo A36

يبدأ بـ 700 دولار.. سامسونج تفتح باب الحجز لهاتف Galaxy S21 FE

هاتف هواوي Huawei P50 Pro يصل أسواق أول دولة عربية.. سعر ومواصفات

ترشيحاتنا

بنك ناصر الاجتماعي يعلن استمرار العمل بفروعه يومي الجمعة والسبت

شوبير أساسي وسليمان مستبعد.. تشكيل الأهلي والجونة في كأس الرابطة

هل تؤثر على أسعار الذهب؟.. تنفيذ أول مصفاة للمعدن الأصفر في مصر والشرق لأوسط

النشرة الدينية.. أشعر بكرب شديد بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبى.. من ترك هذه الصلاة ضيع على نفسه ثواباً كثيراً.. دعاء قيام الليل المستجاب.. 10 كلمات لا ترد في هذه الساعة

خبر صادم لعشاق أبل.. زيادة كبيرة في أسعار سلسلة آيفون 14 المرتقبة

كتلة شعر بحجم معدتها.. شاهد.. ماذا اكتشف الأطباء داخل جسد شابة لبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

الشوارع اختفت.. أمطار غزيرة تضرب مطروح | شاهد

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

طفرة كبيرة فى اصابات كورونا.. السعودية تسجيل أعلى معدل منذ بداية الجائحة.. تشديد الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس

عقده غريب .. حالة واحدة لـ رحيل كيروش مجانا عن تدريب منتخب مصر

الطقس غدا: انخفاض في درجات الحرارة لحد الصقيع وأمطار بعدة مناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات لتنزانيا

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الكلية الحربية ويلتقي بالطلبة المستجدين وأسرهم

ذبح قطعي بالرقبة| تفاصيل قتل محام زوجته.. صرخ في الأهالي "قتلت مراتي"

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات لتنزانيا

ستكون النتائج كارثية.. كويكب مدمر يقترب من الأرض وناسا تكشف الموعد

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ