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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة لـ أكرم توفيق: مستنيك ترجع زي الأسد

أكرم توفيق
أكرم توفيق

حرص اللاعب محمد مجدي أفشة، على تقديم الدعم للاعب أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

 

ونشر محمد مجدي أفشة صورة للاعب أكرم توفيق، عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

 وعلق محمد مجدي أفشة علي الصورة، كاتبًا: “يلا يا بطل مستنيك ترجع زي الأسد ان شاء الله”.

 

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وسادت حالة كبيرة من الحزن بين أعضاء بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم المتواجدة في الكاميرون الآن بعد تأكد إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.

 

وحرص اللاعبون، على دعم ومواساة أكرم توفيق وسط حالة كبيرة من الحزن من قبل الجميع سواء الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش أو اللاعبين خاصة وأن أكرم توفيق يعد واحدا من أبرز اللاعبين داخل صفوف الفراعنة في الوقت الحالي.


و كان قد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إصابة أكرم توفيق، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، بقطع في الرباط الصليبي.


أكرم توفيق أصيب وخرج في الدقيقة 11 من مباراة مصر ونيجيريا مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021، والتي خسرها "الفراعنة" بهدف دون رد.
 

الأشعة تحسم الجدل

أكدت نتائج الأشعة التي أجراها أكرم توفيق، ظهر اليوم، عن إصابته بقطع فى الرباط الصليبى فى بداية مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره النيجيري أمس، وأجرت البعثة إجراءات عودته إلى القاهرة، ولم يتحدد بشكل نهائى موعد سفره.

 

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