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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

صدى البلد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إصابة أكرم توفيق، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، بقطع في الرباط الصليبي.


أكرم توفيق أصيب وخرج في الدقيقة 11 من مباراة مصر ونيجيريا مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021، والتي خسرها "الفراعنة" بهدف دون رد.
 

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عودة أكرم توفيق إلى القاهرة بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي..السبت

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عبد الحفيظ يوضح تطورات حالة أكرم توفيق وموعد عودته للقاهرة

 

الأشعة تحسم الجدل

أكدت نتائج الأشعة التي أجراها أكرم توفيق، ظهر اليوم، عن إصابته بقطع فى الرباط الصليبى فى بداية مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره النيجيري أمس، وأجرت البعثة إجراءات عودته إلى القاهرة، ولم يتحدد بشكل نهائى موعد سفره.

كما أكدت نتائج الأشعة التى أجراها أحمد فتوح فى الوقت نفسه عن إصابته بشد فى عضلات الساق إثر إصابته فى نهاية الشوط الأول من مباراة الأمس، ويتطلب الأمر إراحته ولن يشارك فى المباراة المقبلة، وسيتم إعداده للمباراة اللاحقة.

وكان اللاعبان قد حاولا إجراء الأشعة مساء أمس، إلا أن تعطل جهاز الأشعة فى المستشفى المحدد حال دون إتمام ذلك، فيما تعذر وجود جهاز آخر فى مدينة جاروا.
ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا، قال فيه إن نتائج الفحص الذي خضع له أكرم توفيق أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ومن المقرر أن يغادر معسكر "الفراعنة" ليعود إلى القاهرة في موعد لم يتحدد بعد.
 

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بعد إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي.. المنتخب يفقد أبو الفتوح أمام غينيا

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قرار سريع من محمود الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق

 

"التورم" يؤجل حسم التشخيص النهائى
 

تسبب التورم الذي ظهر على ركبة اكرم توفيق، في تأجيل خضوعه للأشعة لحسم التشخيص النهائي لإصابته، بعد استبداله أمام نيجيريا أمس. 

وسادت حالة من القلق داخل أروقة النادى الأهلى، أثناء انتظار نتيجة الأشعة التى أجراها أكرم توفيق لاعب المارد الأحمر ومنتخب مصر، حيث حرص الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى على التواصل بشكل مستمر مع محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبى لمنتخب مصر، للتعرف على تطورات إصابة اللاعب عقب ظهور نتيجة الأشعة.
 

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صدمة في منتخب مصر بعد تأكد إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي

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قطع في الرباط الصليبي.. صدمة في الأهلي بسبب إصابة أكرم توفيق

 

شوبير: عودة أكرم توفيق للقاهرة

كشف أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر السابق والنادي الأهلي، عن تطورات إصابة ثنائي منتخب مصر الأول لكرة القدم أكرم توفيق وأحمد فتوح.

وكتب أحمد شوبير عصر اليوم الأربعاء، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» :«تأكد إصابة اكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي بعد عمل الأشعة وعودته للقاهرة خلال ساعات، تمنياتي بالشفاء العاجل».

وأضاف في تغريدة أخرى: «أحمد فتوح شد في عضلات الساق وجارى تحديد فترة غيابه».

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تطورات إصابة أكرم توفيق نجم منتخب مصر

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شوبير: التشخيص المبدئي لـ أكرم توفيق قطع في الرباط الصليبي

 

هل يحق للفراعنة استدعاء لاعب جديد؟
 

بمراجعة لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تبين أن قاعدة الاستبدال في حالة الإصابات التي تمنع من استكمال البطولة، يمكن تطبيقها قبل خوض المباراة الأولى بـ24 ساعة، وذلك بإرسال التقرير إلى اللجنة الطبية.

وحاول الجهاز الطبي لـ منتخب مصر الوقوف على مدى إصابة أكرم توفيق وتحديد مدة غيابة وبرنامج تماثله للشفاء.

وكان منتخب المغرب قد أعلن أمس الأول، استدعاء أشرف بن شرقي، مهاجم الزملك، بدلًا من قلب الدفاع بدر بانون، الذي تضاعفت إصابته الأخيرة.
 

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طبيب الأهلي: التواصل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب بشأن إصابة أكرم توفيق

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المقاتل الشجاع.. أحمد حسن يوجه رسالة دعم لـ أكرم توفيق بعد إصابته

 

يحتاج إلى 9 أشهر للعودة


أعلن الإعلامي مدحت شلبي، عن صدمة ولطمة قوية للنادي الأهلي ومنتخب مصر وذلك بعد إصابة أكرم توفيق الظهير الأيمن.

وكان للإعلامي مدحت شلبي، السبق في الكشف عن تفاصيل إصابة أكرم توفيق قائلا: “لاعب النادي الأهلي خضع لفحوصات طبية عقب الإصابة، واتضحت إصابته حيث تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، وأصبح يحتاج إلى 9 أشهر من أجل العودة للملاعب”.


وأوضح أن “أكرم توفيق قد تأكد انتهاء موسمه مع منتخب مصر والنادي الأهلي، وذلك بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في الركبة”.
 

الأهلي يجهز كريم فؤاد لقيادة الجبهة اليمنى

أستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على الاعتماد على كريم فؤاد، الوافد الجديد من صفوف النجوم بعد أنتهاء إعارته لفريق انبي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

كريم فؤاد

ومن المنتظر أن يمنح الجهاز الفنى الفرصة بشكل كامل لـ كريم فؤاد خلال مباريات بطولة كأس رابطة الأندية التي يستهلها الأهلي بمواجهة الجونة غدًا «الخميس».

استراحة محارب اكرم توفيق الرباط الصليبى الاتحاد المصري لكرة القدم النادي الأهلي منتخب مصر كأس أمم أفريقيا 2021 مصر ونيجيريا

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