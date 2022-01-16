الباز يعرض اقتراحا من أولياء الأمور لوزير التربية والتعليم حول الامتحانات..فيديو

عرض الإعلامي محمد الباز اقتراح من أولياء الأمور لـ وزير التربية والتعليم حول إقامة امتحانات الثانوية العامة بسبب حالة الجدل والتخبط التي يعاني منها الطلاب من العام الماضي.

وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن الاقتراح ينص علي تداول 4 نماذج للامتحانات النهاية حيث يتضمن كل شهر نموذج لمادة معينة وهذا خلال شهر فبراير ومارس وأبريل ومايو علي أن يتم نشر نموذج الامتحان يوم 1 في الشهر ونموذج الإجابة يصدر يوم 7 في الشهر.

وأوضح الباز، إن الاقتراح المقدم يتضمن أيضًا نشر النموذج في قناة "مدرستنا وبعض الصحف"، مؤكدا أن هذا الاقتراح يمكن أن يساعد الطلاب كثيرا.