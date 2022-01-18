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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

العلماء يتوقعا المزيد من المتغيرات المثيرة للقلق بعد أوميكرون

إميكرون
إميكرون

 يحذر العلماء من انتشار omicron بسرعة البرق في جميع أنحاء العالم واكدوا على أنه لن يكون آخر متغير مقلق لفيروس كورونا، وليس هناك ما يضمن أن الأدوية التالية ستسبب مرضًا أكثر اعتدالًا أو أن اللقاحات ستعمل ضده.  


توفر كل عدوى فرصة لتحور الفيروس ، ولدى أوميكرون ميزة على سابقاتها: فهي تنتشر بشكل أسرع على الرغم من ظهورها على كوكب به خليط أقوى من المناعة من اللقاحات والأمراض السابقة.

 

وهذا يعني المزيد من الأشخاص الذين يمكن للفيروس أن يتطور لديهم، لا يعرف الخبراء كيف ستبدو المتغيرات التالية أو كيف يمكن أن تشكل الوباء ، لكنهم يقولون إنه لا يوجد ما يضمن أن تتابعات أوميكرون ستسبب مرضًا أكثر اعتدالًا أو أن اللقاحات الحالية ستعمل ضدها يحثون على التطعيم على نطاق أوسع الآن ، بينما لا تزال لقاحات اليوم تعمل.

 

قال ليوناردو مارتينيز ، عالم أوبئة الأمراض المعدية بجامعة بوسطن: "كلما كان انتشار أوميكرون أسرع ، زادت فرص حدوث طفرات ، مما قد يؤدي إلى مزيد من المتغيرات".

 

 من المرجح أن يقوم أوميكرون بإعادة إصابة الأفراد الذين أصيبوا سابقًا بـ COVID-19 والتسبب في "التهابات اختراق" في الأشخاص الذين تم تلقيحهم أثناء مهاجمة غير الملقحين أيضًا. أبلغت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 15 مليون حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 للأسبوع من 3 إلى 9 يناير ، بزيادة قدرها 55٪ عن الأسبوع السابق.

 

إلى جانب إبعاد الأشخاص الأصحاء نسبيًا عن العمل والمدرسة ، فإن سهولة انتشار المتغير تزيد من احتمالات إصابة الفيروس بالعدوى ويبقى داخل الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة - مما يمنحه مزيدًا من الوقت لتطوير طفرات قوية.

 

قال الدكتور ستيوارت كامبل راي ، خبير الأمراض المعدية في جامعة جونز هوبكنز: "إن العدوى الطويلة والمستمرة هي التي تبدو على الأرجح أرضًا خصبة لتكاثر المتغيرات الجديدة". "فقط عندما يكون لديك عدوى منتشرة للغاية ، فإنك ستوفر الفرصة لحدوث ذلك."

 

نظرًا لأنه يبدو أن أوميكرون يسبب مرضًا أقل خطورة من دلتا ، فقد أثار سلوكه الأمل في أنه يمكن أن يكون بداية اتجاه يجعل الفيروس في النهاية أكثر اعتدالًا مثل نزلات البرد.


يقول الخبراء إنه احتمال ، نظرًا لأن الفيروسات لا تنتشر جيدًا إذا قتلت مضيفيها بسرعة كبيرة. لكن الفيروسات لا تصبح دائمًا أقل فتكًا بمرور الوقت.

 

وأوضح راي على سبيل المثال ، أن البديل يمكن أن يحقق هدفه الرئيسي - التكرار - إذا ظهرت على المصابين أعراض خفيفة في البداية ، ونشر الفيروس من خلال التفاعل مع الآخرين ، ثم أصبح مريضًا جدًا في وقت لاحق.

 

وقال "تساءل الناس عما إذا كان الفيروس سيتطور إلى معتدل. لكن لا يوجد سبب محدد لذلك." "لا أعتقد أننا يمكن أن نكون واثقين من أن الفيروس سيصبح أقل فتكًا بمرور الوقت."

 

للحد من ظهور المتغيرات ، يشدد العلماء على الاستمرار في اتخاذ تدابير الصحة العامة مثل التقنيع والتطعيم. في حين أن الأوميكرون أكثر قدرة على التهرب من المناعة من دلتا ، كما قال الخبراء ، فإن اللقاحات لا تزال توفر الحماية ، وتقلل اللقاحات المعززة بشكل كبير من الأمراض الخطيرة ، والاستشفاء والوفيات.

 

قالت آن توماس ، محللة تكنولوجيا المعلومات البالغة من العمر 64 عامًا في ويسترلي ، رود آيلاند ، إنها تلقت التطعيمات وتعززت بشكل كامل وتحاول أيضًا البقاء في أمان من خلال البقاء في المنزل في حين أن ولايتها لديها واحد من أعلى معدلات حالات الإصابة بـ COVID-19 في الولايات المتحدة.

 

وقالت: "ليس لدي أدنى شك على الإطلاق في أن هذه الفيروسات ستستمر في التحور وسوف نتعامل مع هذا لفترة طويلة جدًا".

 

شبه راي اللقاحات بالدروع البشرية التي تعيق انتشار الفيروس بشكل كبير حتى لو لم توقفه تمامًا. بالنسبة للفيروس الذي ينتشر باطراد ، قال "أي شيء يحد من انتقاله يمكن أن يكون له تأثير كبير". أيضًا ، عندما يمرض الأشخاص الذين تم تطعيمهم ، قال راي إن مرضهم عادة ما يكون أكثر اعتدالًا ويزول بسرعة أكبر ، مما يترك وقتًا أقل لإنتاج متغيرات خطيرة.

يقول الخبراء إن الفيروس لن يصبح وباءً مثل الأنفلونزا طالما أن معدلات التطعيم العالمية منخفضة للغاية. خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا ، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن حماية الناس من المتغيرات المستقبلية - بما في ذلك تلك التي قد تكون مقاومة تمامًا للطلقات الحالية - تعتمد على إنهاء عدم المساواة في اللقاحات العالمية.

مصدر المعلومات موقع medical press. 

اوميكرون Omicron العلماء فيروس كورونا فرصة لتحور الفيروس

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