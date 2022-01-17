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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبير فيروسات: أوميكرون يصيب الشباب بشكل كبير .. وسيختفي في هذا الموعد

اوميكرون
اوميكرون

قال الدكتور قسطنطين تشوماكوف أستاذ علم الفيروسات بجامعة واشنطن، إن متحور أوميكرون يختلف بشكل كبير عن السلالات السابقة لفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع “ نوفوستي” أن تشوماكوف قال إن متحور أوميكرون يتميز عن  باقي السلالات بقدرته العالية على نقل العدوى، ولكن في ذات الوقت تراجعت بشكل ملحوظ قدرته على التسبب في مرض كورونا وكذلك تراجعت خطورته فيما يتعلق بالتسبب في الوفاة.

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وأوضح أن سلالة أوميكرون تصيب الشباب بشكل أكبر، وبينهم أخذ المرض ينتشر بسهولة أكبر بكثير من كبار السن ، وعند الإصابة بـ متحور أوميكرون، يسري المرض بشكل معتدل إلى حد ما، وانخفض معدل الوفيات بشكل كبير. 

وفي السابق كانت نسبة الوفيات حوالي 2٪ من مرضى كورونا وأصبحت الآن حوالي 0.1٪" مشيرا إلى أن أوميكرون عكس السلالات السابقة من حيث الخطورة فلا يتطور إلى حد الالتهاب الرئوي.

وعرض عالم الفيروسات الأعراض الرئيسية للمرضى المصابين بـ متحور أوميكرون ، أهمها: الصداع والزكام وتهيج الأنف والسعال، و في ذات الوقت لم يعد المريض يلاحظ فقدانه لحاسة الشم كما كان الأمر عند السلالات الأخرى.

وكشف تشوماكوف  أن أي جائحة لا تستمر عادة أكثر من عامين أو ثلاثة أعوام حتى الإنفلونزا الإسبانية التي حصدت ما بين 50 إلى 100 مليون حالة وفاة ، تحولت بعد فترة إلى إنفلونزا موسمية، لذا ربما تكون نهاية الوباء الحالي بفضل أوميكرون.

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