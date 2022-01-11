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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

متغير أوميكرون
متغير أوميكرون

اثار متحور أوميكرون الذعر والخوف بين المواطنين الفترة الأخيرة، خاصة بعد إصابة عدد من المشاهير به، وبالرغم من أعراضه تتشابه مع السلالة الأصلية من فيروس كورونا ونزلة البرد، إلا أن يوجد بعض العلامات تؤكد إصابتك بأوميكرون على وجه التحديد.

أعراض أوميكرون

وفقًا لتحليل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن السعال والتعب والاحتقان وسيلان الأنف هي الأعراض الأربعة الأكثر شيوعًا لمتغير أوميكرون Omicron.

ويحث البروفيسور تيم سبيكتور من علم الأوبئة الجينية في كينجز كوليدج لندن، كل من يعاني من أعراض تشبه أعراض البرد على الخضوع للاختبار على الفور، حيث يمكن أن تشير الحمى الخفيفة والتعب وحكة الحلق وآلام الجسم والتعرق الليلي دون أي علامة على فقدان حاسة الشم والذوق إلى الإصابة بأوميكرون.

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أبرزها السعال وسيلان الأنف.. أعراض أوميكرون

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أعراض جديدة لـ متحور أوميكرون تظهر على الأطفال .. السعال أبرزها

وأوضح أيضًا أن الغثيان والقيء وفقدان الشهية هي أيضًا بعض الأعراض التي أبلغ عنها مرضى أوميكرون.

1- التهاب الحلق 

التهاب الحلق هو أحد الأعراض التي ظهرت في المقدمة منذ بداية ظهور متغير أوميكرون Omicron، يمكن أن يترافق مع ألم وتهيج في الحلق.

قال الدكتور أنجليك كويتزي، رئيس الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا، والذي كان أيضًا أول من اكتشف متغير Omicron، في وقت سابق أن معظم المرضى المصابين بالمتغير الجديد أبلغوا عن حلق "مخربش" مع درجة حرارة جسم معتدلة تتحسن من تلقاء نفسه.

2- صداع الرأس

الصداع حالة يمكن أن تنشأ لأسباب متعددة، ولكن فيما يتعلق بـ فيروس كورونا COVID-19 أو متغير أوميكرون Omicron، فقد حث العلماء على إضافته إلى قائمة الأعراض الرسمية.

بالنظر إلى الالتهاب الذي يحدث في الجسم بعد الإصابة، فإن الصداع هو مرض شائع قد ينشأ بعد ذلك. قد يتراوح الألم من حاد إلى خفيف، وقد يحدث مع أعراض أخرى.

3- سيلان الأنف 

أعراض أوميكرون Omicron تتزامن مع نزلات البرد أو الأنفلونزا، مما يجعل من الصعب معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بـ فيروس كورونا COVID-19 أو نزلة برد عادية.

سيلان الأنف هو أحد الأعراض التي ارتبطت مرارًا وتكرارًا بفيروس كورونا، سواء في حالة الإصابة بالعدوى أو الإصابة بمتغير أوميكرون Omicron، فقد أصبح سيلان الأنف أكثر شيوعًا لدى مرضى كورونا COVID-19.

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