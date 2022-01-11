الكشف عن موعد ظهور لقاح ضد متحور أوميكرون

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، أمس الاثنين، عن إنتاج لقاح ضد متحور أوميكرون من فيروس كورونا بحلول شهر مارس المقبل.

وقال إن شركة فايزر وشريكتها بيونتيك تعملان على كل من نسخة لقاح تستهدف أوميكرون، وعلى أخرى تشمل كلا من اللقاح السابق وآخر مقاوما للمتحور السريع الانتشار.

وأضاف: أعتقدأن هذا هو الاحتمال الأرجح.. نعمل على أشياء كثيرة بينما نتحدث، وقد نتقدم للحصول على موافقة الهيئات التنظيمية الأميركية على لقاح مسجل، وقد تطرحه في وقت قريب ربما مارس المقبل".

وتوصلت دراسة حديثة إلى أن الجسم لن يكتسب مناعة ضد متحور أوميكرون بدون الحصول على جرعة معززة من اللقاحات خاصة لقاح فايزر وموديرنا.

كشفت الدراسة التي أجراها باحثون في معهد "راجون" ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد، أن أنظمة الجرعات التقليدية من لقاحات كورونا غير كافية لإنتاج أجسام مضادة قادرة على التعرف على متحور أوميكرون وتحييده