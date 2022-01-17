المتحف القومي للحضارة ينظم ورشتي عمل عن الفن القبطي ورسم الأيقونات

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ورشتى عمل إحداهما عن الحوارات والمناقشات الفنية Art Talk، أما الورشة الثانية فهى بعنوان Thematic Workshop.

وتعد الورشة الأولي إحدى أنواع جلسات الحكي التفاعلية التي تعتمد على استضافة فنان متخصص في أحد المجالات الفنية ليتحدث عن الفن الذي يتقنه ويقوم بشرح التقنية والأسلوب الفني لهذا الفن والإجابة على استفسارات الحضور، بينما الورشة الثانية تعمل على تتبع الحوار الفني، حيث يقوم الفنان بإتاحة الفرصة للحضور لممارسة هذا الفن وتجربة التقنية من خلال عمل فني جماعي يمثل هذا الفن، ويشترك في تنفيذه الفنان والحضور جميعاً.

وكان الموضوع المختار للمناقشة هو "الرسم في الفن القبطي"، قدمها الفنان چوزيف باهر، مصمم الجرافيك بالمتحف، وهو متخصص في رسم الأيقونات القبطية.

بدأ الفنان جوزيف الحوار الفني بشرح مفاهيم متعلقة بالفن القبطي وسماته من خلال تحليل عدد من الأيقونات القبطية التاريخية، ثم قام بعرض نماذج حديثة، وشرح اسلوب "التيمبرا"، وهو أسلوب التلوين الذي يستخدم في تلوين الأيقونات القبطية.

واختتم الفنان جوزيف الفعالية بشرح نسب الرسم في الفن القبطي، وقام برسم نموذج لأيقونة ، واستمتع الحضور بالحوار مع الفنان وقاموا بطرح اسئلة تعكس مدى تفاعلهم واهتمامهم الكبير بمضمون الفعالية، كما طالبوا بتكرار مثل هذه الفعاليات وعمل دورات فنية ممتدة.

أما الفعالية الثانية وهي ورشة العمل الموضوعية فتمثل تطبيقا لنفس الموضوع الذي تناوله الحوار الفني، وقدمت الورشة يوأنا عصام، طالبة بكلية التربية الفنية، ومتطوعة بالنشاط الفني بالمتحف.

وشرحت “يوأنا” طريقة تحضير الوان التيمبرا وعمل تطبيق عملي والاشتراك مع الحاضرين في تنفيذ نموذج لأيقونة قبطية.

وأوضحت نرمين مصطفى أخصائي فنون أول والمشرفة على تلك الورش أن هناك برنامج فنى متكامل قامت بإعداده تمهيدا لتأسيس أول مركز للفنون داخل المتاحف فى مصر، يهدف إلى زيادة الوعى الفنى لدى الجمهور، وتفعيل دور الفن والفنانين فى ربط الجمهور بالمتاحف.

وأضافت أن البرنامج الفنى لمركز الفنون المتحفية يستهدف كل من الفنانين الهواة والمحترفين وطلبة كليات الفنون والمهتمين باستكشاف الحضارة المصرية من خلال الفن ، وهو برنامج مناسب لكل من بلغ ال١٨ عاما فما فوق ، كما يسمح لمن هم دون ال١٨ بالحضور برفقة ذويهم.

من جهته أشار الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف إلى أن تلك الورش تعمل على نجاح التجارب العملية والتعليمية وتحقيق التواصل بين الشباب لتبادل الخبرات وتطوير المهارات، وعقد الندوات التعريفية والأنشطة التى نتبناها والبرامج التى نستهدفها مع بداية العام الجديد ، احتفالا بالعام الجديد وأعياد الميلاد ، ولذلك تم اختيار موضوعات متعلقة بالفن القبطى .

المتحف القومي للحضارة يتظم ورشتي عمل

المتحف القومي للحضارة يتظم ورشتي عمل