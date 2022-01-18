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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لوك كلاسيك.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة منة فضالي صورا جديدة لها بأحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتألقت بلوك كلاسيكي أنيق، وحرصت على تدعيم أطلالتها بميك اب بسيط يبرز جمالها، مع تسريحة شعر مميزة وأكسسوارات مميزة.

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بالسيلفي.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

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إطلالة شتوية جذابة لـ منة فضالي عبر إنستجرام

وشاركت منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الرابع.

 

وكانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الأول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين، حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول من 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث، واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه على شاشة الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.

منة فضالي أحدث ظهور الفنانة منه فضالى نصيبي وقسمتك حكاية تاج راسنا بابا

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