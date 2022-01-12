بالسيلفي.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام ".

وظهرت منة فضالي في الصورة وهي تلقتط السيلفي، مما نال إعجاب متابعيها.

وشاركت منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الرابع.

وكانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الأول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين، حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول من 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث، واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه على شاشة الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.