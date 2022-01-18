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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دخول الحائض إلى المسجد عمدا .. الإفتاء تكشف حكمه وشروط التوبة منه

حكم دخول الحائض إلى
حكم دخول الحائض إلى المسجد عمدا

حكم دخول الحائض إلى المسجد عمدا.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول: دخلت المسجد في بدايات حياتي وأنا حائض عمداً فكيف أتوب؟

حكم دخول الحائض إلى المسجد عمدا

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائلة:"عليكِ الاستغفار والتوبة والندم"، لافتاً إلى أنه لا يحرم على الحائض المرور السريع بالمسجد خشية تلويثه بالدم، وإنما الحرام عليها الجلوس فيه.

 

هل على المرأة إعادة الصلاة التي تفوتها أثناء فترة الحيض؟

هل على المرأة إعادة الصلاة التي تفوتها أثناء فترة الحيض ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح العجمي، أنه ليس على المرأة إعادة الصلاة التي تفوتها في فترة الحيض، ولكن عليها إعادة الصيام.

 

لماذا لا تؤدي الحائض الصلاة الفائتة ؟

قال الشيخ خالد الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى جعل الحج للمستطيع، وأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، والذين لا يستطيعون أداء فريضة الحج لعدم قدرتهم على هذا وذلك بسبب عذر فإن الله يعطيهم نفس أجر الحاج المقتدر على أداء الفريضة.

وضرب  الجندي مثلا خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية dmc، أن المرأة التي مُنعت عن الصلاة وذلك بسبب الحيض تأخذ نفس أجر الصلاة الحاضرة خلال فترة حيضها، ولذلك لا تطالب تلك المرأة بأداء ما عليها من صلاة خلال فترة الحيض.

لماذا لا تؤدي الحائض الصلوات الفائتة؟.. الإفتاء تجيب

حكم دخول الحائض إلى المسجد.. الإفتاء تجيز في هذه الحالة فقط

لماذا تقضي المرأة الحائض الصيام دون الصلاة ؟ 


قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة المفروضة بالإجماع، ولا يطلب منها إعادتها بخلاف الصيام.

وأوضح الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما الحكمة في قضاء المرأة الحائض للصوم دون الصلاة؟»، أن هذا يعتبر تخفيفًا من الله عز وجل على المرأة، فقال العلماء إن شهر رمضان الصيام أيامه معدودة لا تتكرر وعدده محصور ثلاثون يومًا أما الصلاة فهى كل يوم فقالوا ستثقل عليها الصلاة لأن عدد الصلوات أكبر بكثير من عدد أيام الصوم وذلك تخفيفًا عن المرأة.

وأكد أن المرأة ممنوعة من الصلاة والصوم وقت الحيض بالنص والإجماع، وذلك لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور» رواه مسلم.

وأضاف أن النصوص فرقت بين قضاء الصلاة والصوم بالنسبة للحائض، فأوجبت عليها قضاء الصيام وأسقطت عنها قضاء الصلاة رحمة بها، لأن الصلاة يشق عليها قضاؤها بخلاف الصوم، ففي صحيح مسلم: «أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكني أسأل، فقالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة».

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