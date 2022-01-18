مصطفى عناب : غنيت " مجنون ودماغي طقة " ونجحت في اختبارات المهن الموسيقية | فيديو

علق مصطفى عناب ، مؤدي المهرجانات ، على قرار نقابة المهن الموسيقية بالسماح لعدد من مطربي المهرجانات بعد توقيعهم على إقرار بتغير أسمائهم ، قائلا : " أكثر حاجة مفيدة وفيه ناس من مؤدي المهرجانات بيقولوا كلام غلط وبيتحسب علينا أحنا ومفيش حد من اللي اتشهر قال كلمة غلط " .

وأضاف مصطفى عناب ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " أخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ومن تقديم الإعلامي تامر أمين ، أن الفوضى التي حدثت في وقت من الأوقات على أغاني المهرجانات أثرت عليهم بالسلب ، متابعا : " أستاذ هاني شاكر ميعرفش أننا مبنعملش الكلام ده وعمرنا مقولنا كلام من ده وكل اللي بغنيه أغاني ثقة في الثقة عمري مجبت سيرة البنات " .

وأشار " عناب " إلى أنه لا يوجد عنده مشكلات مع نقابة المهن الموسيقية ، وجهزنا ورقنا وروحنا الاختبارات وامتحنونا ، مسترسلا :" غنيت قدامهم أغنيتي المشهورة .. مجنون ودماغي طقة " .

وتابع : ناس محترمة وقالولنا أنتوا بتغنوا ايه .. وقولتلهم أنا مش جي أجود أنا هغني اللي اشتهرت بيه ، وأدوني تصريح " راب " .

