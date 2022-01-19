العسل والزنجبيل.. أفضل العلاجات المنزلية للسعال

السعال هو رد فعل انعكاسي يساعد مرور الهواء على التخلص من الجزيئات الغريبة غير المرغوب فيها (الغبار والميكروبات).

هناك نوعان من السعال

• السعال الجاف: لا يوجد إفرازات للمخاط. عادة ما يحدث بسبب التهاب مجرى الهواء العلوي.

• السعال الرطب: وجود إفرازات مخاطية. يتراكم المخاط والبلغم في الرئتين.

أفضل العلاجات المنزلية للسعال

العسل

يحتوي على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للبكتيريا

كما أنه يحتوي على البوتاسيوم والفوسفور والنحاس ، ومضادات الأكسدة تساعد على التخلص من الجذور الحرة من الجسم ، كما أنه يصلح ويحفز نمو الأنسجة.

يمكنك إضافة الزنجبيل أو الثوم أو الليمون لزيادة آثار العسل العلاجية.

عسل + زنجبيل

يقوي الزنجبيل المناعة ويعالج مشاكل الجهاز التنفسي. يهدئ الأوعية الدموية ويساعد على الهضم. اخلطي عصير الثوم والعسل. يمكنك تناول هذا الخليط مرتين في اليوم للحفاظ على السعال.

• العسل + الثوم

أفضل خلطة لعلاج السعال الرطب يكسر الثوم البلغم ويوفر الراحة من الاحتقان. يمكنك إضافة العسل إلى قطع الثوم المبشورة. تناول هذا الخليط مرة واحدة في اليوم.

العسل + الليمون

الليمون له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات. الليمون غني بفيتامين سي الذي يساعد على بناء المناعة. تمنع مضادات الأكسدة تلف الخلايا وتساعد في إصلاح الخلايا ، يمكنك ببساطة إضافة العسل إلى الليمون الدافئ

الكركم + الحليب

يحتوي الكركم على الكركمين. الكركمين عامل مضاد للالتهابات وله أيضًا خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات. يساعد عمل الكركمين الالتهابي في تخفيف احتقان الصدر. يزيد من إنتاج المخاط ويساعد على طرد السموم بسهولة.

الزعتر

يعتبر الزعتر من أقوى مضادات الميكروبات الطبيعية. كما أن لديها خصائص مضادة للتفسخ ومضادة للحيوية. يمكنك ببساطة تحضير أوراق الزعتر وإضافة العسل حسب الرغبة. سيساعد الاستهلاك المنتظم في علاج السعال ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى.