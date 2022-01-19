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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع الإجراءات المنفذة بشأن انهيار جزئي بأحد منازل إبشنا

منزل منهار ببني
منزل منهار ببني سويف

تابع  المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم من خلال رئيس مدينة بني سويف، الوضع الحالي فيما يتعلق بحادث انهيار جزئي في أحد المنازل بقرية إبشنا.

والذي قد وجه سيادته بسرعة الانتقال فور بلاغ غرفة الأزمات بوقوع الحادث ، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، والوقوف على أسباب الحادث ، والاطمئنان على المصابين وحصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

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وأفاد المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة أنه فور تكليفات المحافظ ، تم الانتقال للموقع برفقة المختصين ، وتبين أن محل الحادث منزل حديث ، وأنه من المعاينة الظاهرية تم رصد  وجود محاولة غير ناجحة  لعمل مخزن أسفل المنزل من الداخل بدون ترخيص نتج عنها سقوط جزء من الأرضية على العمال  ، تسببت في عدد من الإصابات ، مشيرا إلى أنه تم إيقاف الأعمال والتحفظ على مواد البناء والأدوات ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية  ضد المخالف ولا يوجد أىة  خطورة  أو خسائر في الأرواح.

وأكد رئيس المدينة أنه تم نقل المصابين وعددهم 4 مواطنين للمستشفى التخصصي لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.

وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور ، منوها أن الحالات مستقرة ، ولا توجد حالات خطرة.
 

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