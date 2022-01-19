60 تحت الصفر .. باحث مصري ينجح في السير بأنفاق جليدية أسفل القطب الجنوبي

تمكن الباحث المصري "أحمد سليمان"، من السير بأنفاق جليدية أسفل القطب الجنوبي في درجة حرارة تصل إلى 60 تحت الصفر.

وبحسب الاخبار المتداولة عنه، والت وثاقها الباحث المصري بذاته عبر فيديو مصور، تمكن السيرهو وفريقة في ممرات جليدية بمعق 15 متر أسفل القطب الجنوبي، ي درجة حرارة تصل إلى 60 تحت الصفر.

ووصف الباحث المصري أن الاجواء شديدة الرودة، لكنه تمكن في السير بهذه الانفاق تزامنا مع أنتها مهمته البحثية اسفل انفاق القطب الجنوبي.

والجدير بالذكر أن الباحث المصري " أحمد سليمان" حصل على ميدالية الزلايات المتحدة من مركز البحوث الامريكية بتعاون مع وزارة الدفاع الامريكية، تقديراً لابحاثه المنشورة والاكتشافات العلمية من القطب الجنوبي المتجمد، عن طريق رصد الموجات الجاضبة بمشاركة فريق عمل يضم علماء و باحثين من 4 جامعات متخلفة ووكالة الفضاء الأمريكية.