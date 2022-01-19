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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يفوز على برينتفورد 3-1 في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

فاز مانشستر يونايتد على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

أنطوني إيلانجا كان البادئ بالتسجيل لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 55، بعد تلقيه كرة عرضية من فريد، ليقوم بتهيئتها ثم تسديدها في شباك برينتفورد ببراعة.

وفي الدقيقة 62، سجل ماسون جرينوود الهدف الثاني لـ مانشستر يونايتد بعدما هيأ كريستيانو رونالدو الكرة لـ برونو فيرنانديز، الذي انطلق بسرعته ليمرر الكرة بدوره لـ ماسون ليضعها في الشباك معلنًا.

وقام المدرب رالف رانجيك باستبدال كريستيانو رونالدو في الدقيقة 71 وإشراك هاري ماجواير بدلًا منه، ما أثار غضب اللاعب البرتغالي الذي أبدى غضبه ودهشته من إخراجه.

وأكد ماركوس راشفورد انتصار مانشستر يونايتد بتسجيله الهدف الثالث لـ مانشستر يونايتد بتسديدة قوية  بيمناه في الشباك في الدقيقة 77.

وسجل إيفان توناي هدف حفظ ماء الوجه لـ برينتفورد في الدقيقة 85.

وشهدت المباراة قيام رالف رانجيك مدرب مانشستر يونايتد بإخراج رونالدو واستبداله بـ هاري ماجواير في الدقيقة 71، ما أثار حفيظة رونالدو الذي بدا غاضبًا للغاية من ذلك القرار.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 35 في المركز السابع، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر. 

الدوري الإنجليزي كريستيانو يونايتد كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد برينتفورد

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