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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حملة لجمع 10 ملايين دولار لدعم اللاجئين

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

ابو فلة
ابو فلة

حصد صانع المحتوى الكويتي حسن سليمان (أبو فلة)، رقمين قياسيين في موسوعة «جينيس» بعد أن قاد حملة لجمع 10 ملايين دولار لدعم اللاجئين.
 

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استمر 29 ساعة.. أبوفلة يطلق بثا مباشرا ضخما لجمع مليون دولار للاجئين

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ممثل مفوضية اللاجئين: مصر بلد مستقر وسط بلدان تعاني من أزمات..فيديو

وعبر بث مباشر لمدة 12 يوماً، أغلق أبو فلة على نفسه باب غرفة زجاجية بالقرب من أشهر معالم دبي، برج خليفة، منذ السابع من شهر يناير الحالي، محققاً بذلك رقمين قياسيين عالميين من «جينيس» للأرقام القياسية لأطول مدة بث مباشر متواصل في التاريخ، وأكثر عدد مشاهدات مباشرة في لحظة واحدة لحملة إنسانية عبر «يوتيوب» بالتعاون مع «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» و«المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» وGalaxy Racer.

القصة بدأت في يوم 7 يناير، عندما أعلن أبو فلة عن حملة «أجمل شتاء في العالم»، بالشراكة مع مبادرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومحمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام.

 دخل محكّم رسمي معتمد من «جينيس» للأرقام القياسية إلى داخل الغرفة الزجاجية للاطلاع على الإحصائيات الواردة في أجهزة البث المباشر، وتوثيق الرقمين القياسيين على مرأى ومسمع العشرات في أرض الموقع والآلاف عبر الإنترنت.

وأعلن داني هيكسون، المحكّم الرسمي لـ«جينيس» للأرقام القياسية، نتائج الأرقام القياسية والتي بلغت 286 ساعة و14 دقيقة و20 ثانية؛ لتكون بذلك أطول مدة بث مباشر متواصل في التاريخ، بالإضافة إلى 698.000 مشاهدة، لتمثل بذلك أكثر عدد مشاهدات مباشرة في لحظة واحدة لحملة إنسانية عبر «يوتيوب».

اطول بث في العالم

وتفوقت قناة أبو فلة عبر «يوتيوب» على الرقم السابق لأطول بث مباشر عبر «يوتيوب» والذي بلغ 259 ساعة و46 دقيقة و45 ثانية والمسجل في الصين خلال شهر ديسمبر من العام 2020. في حين بلغ الحد الأدنى للرقم القياسي الثاني لأكثر عدد مشاهدات مباشرة في لحظة واحدة لحملة إنسانية عبر «يوتيوب» 300 ألف مشاهد مباشر في لحظة واحدة، واستطاعت الحملة تحقيق 698.000 مشاهَدة مباشِرة في لحظة واحدة ليكون رقماً قياسياً عالمياً لم يسبق لأحد تحقيقه.

ويعد أبو فلة شخصية مؤثرة على مستوى صناعة المحتوى الرقمي، ويظهر ذلك جلياً في قناته على موقع «يوتيوب»؛ إذ تأتي ضمن الأكبر متابعة بين محبي الألعاب الإلكترونية والتحديات والمهتمين بالشباب في المنطقة العربية.


من هو أبو فلة؟

1. اليوتيوبر الشهير اسمه الحقيقي حسن سليمان، وهو كويتي الجنسية.

2. يرجع اسم الشهرة «أبو فلة» الذي أطلقه على قناته على موقع يوتيوب، إلى الطريقة التي يقدم بها المحتوى الترفيهي الخاص به، بحسب ما ذكره عنه موقع «ويكيبيديا».

3. يصنف «أبو فلة» ضمن الأكثر متابعة بين محبي الإلكترونيات والمهتمين بالشباب في المنطقة العربية، بحسب سي إن إن.

4. يقدم اليوتيوبر محتوى ألعاب ترفيهي عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب.

5. اشتهر «أبو فلة» بحملاته الخيرية التي يطلقها من حين لآخر، وآخر تلك الحملات كان في نهاية 2021، عندما تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لمساعدة آلاف من اللاجئين والعائلات النازحة خلال فصل الشتاء، وتمكن وقتها من جمع مليون دولار من خلال بث مباشر ومستمر لفت انتباه العالم.

6. اليوتيوبر الكويتي أطلق أيضًا في السابق حملات خيرية مماثلة جمع فيها تبرعات لبناء آبار مياه في إفريقيا ومساجد.

7. كما أطلق حملات أخرى لكفالة الأيتام وتوزيع أجهزة إلكتونية للأطفال منهم.

8. تمكن من جمع 11 مليون دولار، والدخول لموسوعة «جينيس» للأرقام قياسية كصاحب أطول فترة بث مباشر.

إنقاذ اللاجئين

ويواجه النازحون واللاجئون في أنحاء العالم، وخصوصًا سوريا، أوضاعًا صعبة، لا سيما في فصل الشتاء، وسط انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار والثلوج وغياب وسائل التدفئة وانعدام القدرة على تأمينها.


وبحسب الإحصائيات، فقد بلغ إجمالي المبلغ المتبرَع به أكثر من 11 مليون دولار أميركي. ومن المقرر أن تستفيد نحو 100.000 عائلة نازحة أو لاجئة من هذه الأموال الخيرية.

ولحظة إعلانه الرقم القياسي، قال هيكسون «ساهمت حملات كسر الأرقام القياسية على مدار عقود في إيصال صوت المجتمعات والأفراد إلى العالم. وسنساهم عبر مجتمع حاملي الأرقام القياسية لدينا بالوصول بهذه الحملة لأكثر من 70 مليون مشترك عبر قنوات (غينيس) للأرقام القياسية الرسمية. نبارك للقائمين على هذا المشروع الإنساني نجاحهم ونعلنهم اليوم – مميزين رسمياً».

أبو فلة جينيس ملايين دولار اللاجئين

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