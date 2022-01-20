حالتي تتشابه مع مؤمن زكريا.. أشرف قاسم يكشف تفاصيل مرضه

كشف أشرف قاسم نجم الزمالك السابق عن تطور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وقال قاسم في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ، "حالتي تتشابه مع مؤمن زكريا وأعاني من مرض مزمن في الأعصاب".

وتابع :"لم أكن أرغب في انتشار الأمر بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يعتقد أي شخص أني أتاجر بمرضي".

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق يحتاج لجراحة عاجلة، بسبب مشكلة لديه بمفاصل القدم.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، إن المشكلة تستدعي جرحة عاجلة وقبل الجراحة يحتاج إلى علاج مكلف من الناحية المادية.

وواصل، إن المشكلة التي تعرض لها الكابتن أشرف قاسم تعوقه عن الحركة الطبية، وفقًا لمعلوماته التي علمها منذ فترة قصيرة.

وأوضح خلال حديثه بقناة صدى البلد، أن الكابتن أشرف قاسم، طالبه بعدم الإعلان عن هذه التفاصيل في هذا التوقيت قبل أن يعلن الناقد الرياضي محمد الجبالي.

وناشد الإعلامي هاني حتحوت دعم المسئولين في الرياضة المصرية لما قدمه على مر تاريخه.