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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السعودية وعد تطرب جمهورها في حفل موسم الرياض

المطربة وعد السعودية
المطربة وعد السعودية

قدمت المطربة وعد السعودية باقة متنوعة من أروع أغانيها في حفل ليالي أوايسس ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

أطلت السعودية وعد ، على جمهورها بإطلالة كلاسيكية بيضاء، وأطربت الحضور بأغانيها، ثم استكملت الفنانة بلقيس والفنان وليد الشامي فقرات الحفل. 

مسيرة المطربة وعد السعودية

وشاركت المطربة وعد السعودية في طفولتها بالتمثيل في أول فيلم سينمائي سعودي «موعد مع المجهول» بعام 1981، بدأت في مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد.
وتمكّنت المطربة وعد في النهاية من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهور الذي أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي تميّزت بإنجازات فنيّة عديدة، وقدّمت عددا من الأغاني بمختلف اللهجات العربية مثل المصرية واللبنانيّة والعراقية والخليجية والمغربية.

ومن أبرز ألبوماتها "جنون" و"وجهة نظر" و"يا أحلاهم"، التي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب، كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة وطرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم “وعد لاين".
 

حياة المطربة وعد السعودية الأسرية

وتنحدر المطربة وعد السعودية من عائلة فنية كبيرة، ووالدها الإعلامي بكر يونس، الذي يلقب بـ مذيع الملك وشقيقاتها الممثلة سناء بكر يونس والإعلاميات وفاء وفاطمة ودنيا بكر يونس، وتزوجت من شخص لبناني، إلا أنها انفصلت عنه بعد إنجاب ابنتهما «حسناء».

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