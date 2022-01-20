بعد إعلان بايدن.. ترحيب إماراتي بإعادة النظر في إدراج الحوثيين بقائمة الإرهاب

رحبت السفارة الإماراتية في واشنطن بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلة إن :"المسألة واضحة - إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز على أهداف مدنية، ومواصلة العدوان، وتحويل مسار المساعدات الموجهة إلى الشعب اليمني".

وقدم السفير الإماراتي ملخصاً عن اتفاق محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على ضرورة أن يكون العمل موحداً، رداً على هجوم الحوثي الإرهابي.

كما قالت سفارة الإمارات فى واشنطن : "نرحب بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بأن إعادة إدراج الميليشيات الحوثية على قائمة الإرهاب قيد النظر".

وكان قد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن إدارته تبحث إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي، منظمة إرهابية دولية، بعد هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على دولة الإمارات، في حين رحّبت السفارة الإماراتية في واشنطن عبر «تويتر» بتصريحات بايدن، عن إعادة النظر في إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة الإرهاب.

إعلان الرئيس بايدن، جاء بعد ساعات من دعوة يوسف العتيبة، السفير الإماراتي في واشنطن، الإدارة الأمريكية والكونجرس إلى دعم إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي منظمةً إرهابيةً أجنبيةً. وعندما سئل بايدن عما إذا كان يؤيد إعادة الحوثيين إلى قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية، قال: الإجابة هي أن الأمر قيد البحث.