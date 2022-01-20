رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدة المعامل وبنك الدم بمستشفى صحة المرأة

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ما تملكه الجامعة من مدينة طبية متكاملة والتي تعد من أكبر المدن الطبية على مستوى العالم و التي تضم 12 مستشفى في مختلف التخصصات الطبية والى جانب تميز موقعها الجغرافي بالمدينة الجامعية وقربها من كلية الطب و السعي لمضاعفة عدد أسرة المستشفى التخصصي و التي تضم جزء خاص بالباطنة والعنايات المركزة و الجراحة العامة.

ودعا إلى ضرورة تضافر و تكامل جهود جميع الأقسام الطبية وزيادة درجات علمية مشتركة و العمل على تحسين المقررات العلمية و الدراسية بما يواكب أحدث النظم العلمية الطبية و توفير فرص التدريب للخريجين والنواب وهو ما يعد تأكيداً لإستراتيجية الجامعة فى تحقيق عنصر التكاملية بين الأقسام والاتجاه إلى تشجيع الأبحاث البينية والدقيقة بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمة العلاجية المقدمة لملايين المرضى المترددين عليها.

جاء ذلك خلال افتتاحه وحدة المعامل وبنك الدم بمستشفى صحة المرأة بعد الانتهاء من عملية الإحلال والتجديد للبنية التحتية ، وافتتاح الجزء الإداري لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالمستشفى الرئيسي.

وكان ذلك بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، و الدكتور أحمد فائق رئيس قسم أمراض النساء و التوليد ومدير مستشفى صحة المرأة، و الدكتورة عزه عز الدين رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية و الدكتورة حنان جلال المشرف على وحدة المعامل و بنك الدم بمستشفى صحة المرأة ،و الدكتورة هبة راشد مدير مكافحة العدوى والدكتور محمد حلمى الحفناوى مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية ووكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا و البحوث الى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالمستشفى و قسم الباثولوجيا الإكلينيكية و المختصين بالعمل داخل المعامل و بنك الدم

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الأطقم الطبية و كافة القائمين على المنظومة الطبية ودورهم فى الارتقاء بالطب المعملي بالمستشفيات الجامعية بوجه عام سواء تشخيصياً أو علاجياً أو بحثياً ، وما يتمتعون به التميز وروح العمل الجماعي وتعاونهم مع مختلف المستشفيات والأقسام الطبية من أجل إنقاذ حياة الآلاف من المرضى والتخفيف عنهم.

وأكد الدكتور علاء عطية على مواصلة العمل داخل المنظومة الطبية بالجامعة وفق خطة شاملة ترتكز على تعظيم حجم الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة واستثمارها لصالح الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لملايين المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية , إلي جانب مواصلة العمل علي تطوير وتأهيل كافة المعامل والوحدات البحثية والمختبرات العلمية بالجامعة ومواكبتها لأعلي معايير الجودة والتميز ورفع كفاءة العمل بها وفق أحدث النظم العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد فائق أن الزيارة شهدت افتتاح رئيس الجامعة لوحدة المعامل وبنك الدم بعد الانتهاء من أعمال الإحلال و التجديد للبنية التحتية خلال عام 2021 والتي قامت بتنفيذها إدارة الشئون الهندسية بالجامعة وفق المعايير الطبية والهندسية ومكافحة العدوى و السلامة و أحدث النظم الطبية استكمالاَ لمتطلبات الجودة والتأهيل للاعتماد الدولي من هيئة EGAC وCAP و الاستمرار في تقديم خدمة طبية متميزة لجميع المرضى المترددين على المعامل وبنك الدم من القسم المجاني والخاص والحوادث ومرضى المستشفيات الخارجية .

وأشارت الدكتورة عزه عز الدين إلى أجرى رئيس الجامعة جولة تفقده داخل لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالمستشفى الرئيسي وافتتاحه الجزء الإداري للقسم والذي يضم مكاتب أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و مكتب رئيس القسم وقاعة مجلس القسم .

وأشاد الدكتور إيهاب فوزي بحرص إدارة الجامعة ودعمها المستمر لتطوير المنظومة الطبية والارتقاء بها من خلال دعمهم الدائم والمستمر لكافة الأقسام والوحدات والمعامل المختلفة بالمستشفيات الجامعية وبكلية الطب، مشيداَ في ذلك بما شهده قسم الباثولوجيا الإكلينيكية وبنك الدم الرئيسي ووحدة المعامل بمستشفى صحة المرأة من طفرة كبرى في الآونة الأخيرة إلى جانب الخبرات التراكمية المتميزة في المجال الطبي من خلال نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مختلف المجالات , فضلاً عن مواكبتها لمختلف العلوم المتطورة وأحدث الأساليب والأبحاث العالمية .

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