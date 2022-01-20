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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التضامن بالغربية: توزيع لحوم ومواد غذائية على 9550 أسرة أكثر احتياجا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، اليوم الخميس، الانتهاء من توزيع لحوم ومواد غذائية على 9550 أسرة أكثر احتياجا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بدعم من جمعية الأورمان وتحت إشراف المديرية، ضمن مبادرة " إطعام الطعام".

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وأشارت المديرية، إلى أنه تم توزيع اللحوم والمواد الغذائية بقرى الإبيارى وإبشواى والعمه وصرد والنزله وشبرانباص والبكرى ودماط وسملا والشين مركز قطور، وقرى كفرسبطاس وخرسيت وميت حبيش وكفرالحما وإخناواى وعزبة المنسي ومنشأة جنزور مركز طنطا، وقرى مبارك وشرابيل وكفرالشيخ مفتاح ومنيه طوخ وبلاى وبلكيم وتطاى مركز السنطة.
وأضافت، قرى دهتورة وميت المخلص وشرشابه وحانوت وسنباط وكفر نواى ونهطاى وتفهنا العزب وسنباط وكفرالجزيرة وكفرسنبو وكفرالجنيدى مركز زفتى، وقريتين بمركز المحلة، وقرى ميت ع ساس وميت هاشم والعزيزية مركز سمنود، وقرى دلبشان وبلشاى وقليب أبيار وكفرالمحروق ومنشاة سليمان وأكوة الحصة مركز كفرالزيات، وقرى شبراتنا وحصة أبار وكفرسالم و مشال وقرانشو مركز بسيون.
وأوضحت المديرية، أن التوزيع تم تحت رعاية وإشراف المديرية والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى المحافظة،  وبدعم جمعية الأورمان، وأن المبادرة تأتي ضمن منظومة العمل الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمواد والسلع الغذائية.

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