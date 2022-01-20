منتخب مصر يؤدي تدريباته مبكرًا لمراقبة منافسه في دور ال16

أدى منتخب مصر الوطني تدريبه اليوم في الثانية عشر ظهرًا على أحد الملاعب الفرعية لستاد أولمبيك بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.



جاء التوقيت المبكر للتدريب لمنح اللاعبين والجهاز الفني فرصة متابعة مباراتي اليوم في ختام المجموعة الخامسة والتي سيواجه منتخبنا الوطني متصدرها يوم الأربعاء المقبل بمدينة دوالا.



وينتظر أن تتوجه بعثة المنتخب إلى دوالا غدا استعدادا للقاء دور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا.



شارك في المران جميع اللاعبين ، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين لاختلاف الحمل التدريبي بين الذين شاركوا في مباراة الأمس وبين الذين لم يشاركوا أو شاركوا في جزء منها.



في الوقت نفسه واصل البرنامج العلاجي كل من محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح الذي اقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية.