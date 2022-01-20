أسباب العصب السابع في الشتاء وطرق علاج شلل الوجه النصفي

أسباب العصب السابع في الشتاء قد تظهر فجأة وتصل إلى ذروتها في غضون 48 إلى 72 ساعة ويصاب بعض الأشخاص بأعراض خفيفة و يعاني آخرون من الشلل التام ويتحسن شلل الوجه النصفي بدون علاج ومع ذلك، قد يوصي الطبيب بواحد أو أكثر من هذه العلاجات لتخفيف أعراض العصب السابع والتعافي بشكل أسرع ويكون هذا العلاج أكثر فاعلية عندما تبدأه في غضون 48 ساعة من ملاحظة الأعراض.

أعراض العصب السابع وعلاقته بالشتاء



تبدأ الأعراض في التحسن تدريجيًا في غضون ثلاثة أسابيع و يتعافى ما يصل إلى 80٪ من الأشخاص تمامًا ولا تظهر عليهم علامات شلل الوجه النصفي في غضون ثلاثة أشهر.

أسباب تأخر شفاء التهاب العصب السابع



يتعافى ثمانية من كل 10 أشخاص مصابين بشلل الوجه النصفي تمامًا دون أي اثار او مشاكل باقية. ولكن من الممكن، يعاني 20٪ من الأشخاص من شلل في الوجه وتدلي طويل الأمد.

وفي حالات نادرة، يمكن أن يعود شلل الوجه النصفي، عادة في غضون عامين من التشخيص الأولي على نفس الجانب من الوجه أو الجانب الآخر.

أعراض العصب السابع

علاج العصب السابع بالتدليك

تساعد تمارين تدليك الوجه والعلاج الطبيعي لشلل الوجه النصفي على زيادة قوة العضلات واستعادة تنسيق الوجه من هذا الشلل الوجهي المؤقت. يجب أداء معظم التمارين ثلاث أو أربع مرات في اليوم في جلسات قصيرة.

قد تسرع الأدوية المضادة للفيروسات، مثل الأسيكلوفير لعلاج العصب السابع، يعمل هذا العلاج بشكل أفضل عند دمجه مع الكورتيكوستيرويدات عن طريق الفم.

تعمل قطرات العين، بما في ذلك الدموع الاصطناعية، على تهدئة جفاف العين المتهيجة. إذا لم ينغلق جفنك، فقد تحتاج إلى ارتداء رقعة عين لحماية العين من المهيجات والإصابات.

نادرًا ما تُجرى جراحة تخفيف الضغط على العصب لأنها قد تسبب فقدان السمع وتلفًا دائمًا في العصب الوجهي.



أسرع علاج للعصب السابع بالجراحة التجميلية

إجراءات الجراحة التجميلية للوجه هي خيارات للأشخاص الذين لا يتعافون للمساعدة في تصحيح عدم تناسق الوجه والمساعدة في إغلاق الجفن.



طريقة علاج العصب السابع بالتدليك

قبل أن تبدأ تمارين الوجه، من المهم أن تقوم بالإحماء وتحفيز عضلاتك أولاً، وللقيام بتمارين الوجه هذه بشكل صحيح، يقترح الخبراء الجلوس أمام مرآة حتى تتمكن من رؤية وجهك بوضوح ومراقبة حركات عضلاتك.

الخطوة 1: ابدأ بمحاولة تحريك كل جزء من وجهك ببطء وبلطف.

الخطوة 2: استخدام الأصابع لرفع حاجبيك برفق. سيرتفع أحد الجانبين أعلى من الآخر، لكن لا تضغط كثيرًا على الجانب المتدلي.

الخطوة 3: باستخدام أصابعك، دلك برفق أجزاء مختلفة من وجهك، بما في ذلك جبهتك وأنفك ووجنتيك وفمك.

الخطوة 4: افتح فمك كما لو كنت ستبتسم ثم أغلقه. ثم افعل العكس وتدرب على العبوس.

الخطوة 5: جعد شفتيك بلطف واتركيهما يرتاحان.

الخطوة 6: حاول رفع كل زاوية من فمك على حدة، واحدة تلو الأخرى. يمكنك استخدام أصابعك للمساعدة في رفع الجانب المصاب.

الخطوة 7: أخرج لسانك ثم صوبه لأسفل نحو ذقنك.

قد يعاني الأشخاص المصابون بشلل الوجه النصفي من صعوبة في إغلاق عينهم، مما قد يكون مزعجًا ويجعل النوم صعبًا. تساعدك تمارين الوجه هذه على استعادة التحكم ووظيفة العضلات المحيطة بالعينين.

الخطوة 8: تدرب على رفع حاجبيك لأعلى ولأسفل. يمكنك استخدام أصابعك لرفع الحاجب المصاب.

الخطوة 9: انظر إلى أسفل وأغلق عينك أثناء تدليك الجفن والحاجب برفق.

الخطوة 10: قم بفتح عينيك بالتناوب ثم اغلقهم برفق.

تعتبر تمارين تدليك شلل الوجه النصفي آمنة تمامًا للقيام بها في المنزل دون إشراف. ومع ذلك، يجب ألا ترهق نفسك أو عضلاتك. لا تقلق بشأن إكمال جميع التمارين إذا ارهقت عضلاتك يجب أن تتوقف، وأرخِ عضلات وجهك وخذ قسطا من الراحة.

اثار العصب السابع

اثار العصب السابع بعد العلاج بتمارين الأنف والخد



بعد الإحماء، يمكنك العمل على منطقة الخدين والأنف هذه المنطقة مهمة لأن أي تصلب أو ضعف في العضلات في هذه المنطقة يمكن أن يؤثر على قوة الوجه بالكامل أثناء التعافي.

الخطوة 1: باستخدام أصابعك، ادفع بلطف الجلد بجوار أنفك على الجانب المصاب بينما تحاول تجعد أنفك.

الخطوة الثانية: حاول أن تدلك وجهك، مع التركيز على الخدين والأنف.

الخطوة 3: شد فتحات الأنف وحاول أن تأخذ أنفاسًا عميقة من خلال أنفك. يمكنك تغطية فتحة أنفك غير المصابة لإجبار العضلات المصابة على العمل بجدية أكبر.

الخطوة 4: انفخ خديك وخرج الهواء. كرر هذا 10 مرات.

الخطوة 5 تمارين للفم : المنطقة التالية التي يمكنك العمل عليها هي فمك، بما في ذلك شفتيك ولسانك فقد يجد العديد من الأشخاص المصابين بشلل الوجه النصفي صعوبة في الأكل والشرب لأن حركات العضلات محدودة.

علاج العصب السابع بزيت الزيتون



يساعد تدليك الوجه بزيت الزيتون البكر الممتاز الدافئ قليلاً في تخفيف آلام العضلات والتشنجات والالتواءات والالتهابات.

أيضا تدليك الوجه بزيت الزيتون يساعد في تهدئة الأعصاب وزيادة الدورة الدموية في جميع أنحاء الوجه وتحسين مستويات الطاقة وتغذية الوجه بشكل عام.

يعمل تدليك الوجه بزيت الزيتون على استرخاء عضلات الوجه المتعبة.

يدلك وجهك بانتظام بزيت الزيتون الدافئ لمنع المزيد من الضرر لوجهك. باستخدام أصابعك، دلك الجزء السفلي من وجهك

تمسك زوايا شفتيك بإصبعك الإبهام والسبابة وادفع وسط شفتيك للأمام لتشكيل التجعد.

كرر هذه الحركة خمس عشرة مرة على الأقل.

بعد ذلك، حرك أصابعك إلى الجزء العلوي من وجهك وقم بتدليك الجبهة والمنطقة المحيطة بالحاجبين. ثم دلكي خديك بأطراف أصابعك بحركة دائرية وببعض الضغط حتى لا يستمر تلف الأعصاب لفترة طويلة. قم بتدليك كل جزء من الوجه لمدة عشرين دقيقة على الأقل. ستؤدي زيادة الدورة الدموية إلى تحفيز العصب التالف وتصحيح الشلل.

المراجع

العصب السابع وعلاجه