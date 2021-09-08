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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج العصب الخامس بالحجامة .. اكتشف تأثيرها على الجسم

علاج العصب الخامس
علاج العصب الخامس

 يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة طريقة علاج العصب الخامس بالحجامة لأنه من أكثر الطرق الفعالة فى القضاء على هذه المشكلة الصحية.

ويبحث كثيرون عن كيفية علاج العصب الخامس بالحجامة حيث أنها من أقدم الطرق الطبيعية المتبعة في علاج هذه المشكلة الصحية الشائعة ويشيد بها كثيرون.

 وبالرغم من ذلك يتخوف بعض الأشخاص من خوض تجربة علاج العصب الخامس بالحجامة لأن المختصين فى العلاج بها بشكل احترافي أعدادهم قليلة جدا ويوجد عدد كبير من النصابين.

نكشف لكم فى هذا التقرير كيفية علاج العصب الخامس بالحجامة وفقا لما ذكره موقع “ mayoclinic” .

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العلاج بالحجامة


وللتمكن من علاج العصب الخامس بالحجامة يتلقى المرضى خمس علاجات حجامة، مرتين في الأسبوع حيث يتم إجراء الحجامة على ظهر المريض العلوي والسفلي بطريقة شبه موحدة، وتوضع أربعة إلى ثمانية أكواب زجاجية من الأكريليك بقطر 50-100 مم على الجلد ، ويتم إخلاء الهواء جزئيًا من الأكواب بواسطة جهاز ميكانيكي (Pneumatron ® 200S ، Pneumed GmbH ، Idar-Oberstein ، ألمانيا)، ويعد ذلك تم عديل الضغط السلبي إلى مستوى مريح ، وتثبيت الأكواب عن طريق أشرطة مرنة، وبعد مرور 10 إلى 15 دقيقة تمت إزالة الكؤوس، وتم وضع الكؤوس في أماكن محددة مسبقًا مثل شبه المنحرف أو الرافعة أو العضلة الظهرية العريضة أو عضلات الألوية الكبيرة ؛ وكذلك بشكل فردي وفقًا للفحص البدني للمريض. استغرقت جلسة العلاج حوالي 30 دقيقة في المجموع.


وفي أحدث الأبحاث العلمية الحديثة تم تطبيق نفس الإجراءات، ولكن تم تحضير أكواب الحجامة بفتحات صغيرة بقطر أقل من 1 مم لتحرير الضغط السلبي في غضون ثوان، وتم تثبيت الأكواب أيضًا عن طريق أشرطة مرنة وثبتت فاعلية علاج  العصب الخامس بالحجامة . 

اتبع العلاج الوهمي الإجراء الموصوف سابقًا ، كما تم إخبار المرضى في مجموعتي الحجامة أنهم قد يشعرون بالشفط في البداية ، لكن هذا الإحساس عادة ما يختفي بعد بضع ثوانٍ ، لأن المستقبلات في الجلد تتكيف مع امتداد الجلد، كما تم نصح المرضى في كلا المجموعتين من الحجامة أنه يمكنهم مواصلة أنشطتهم وعلاجاتهم المعتادة ، ولكن ليس لبدء أي نظام علاجي جديد لإدارة المرض.

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