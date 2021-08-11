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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقع.. فوائد الحجامة للرياضيين

فوائد الحجامة
فوائد الحجامة

تعد الحجامة من أشهر طرق العلاج البديل وخاصة للرياضيين، فهي تساعد على تنشيط الجسم والتخلص من السموم بداخله.

 

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فوائد الحجامة للرياضيين


1. الحجامة الرياضية تعمل على تخفيف الألم الناتج عن التدريب وفي بعض الحالات تساعد بإزالته بشكل كامل من خلال التخلص من حمض اللبن ( اللاكتيك أسد )الناتج عن المجهود العضلي خلال التدريب وايضا يعمل على زيادة افراز بعض

الهرمونات مثل (الاندروفين) : الذي يعمل كمسكن طبيعي للألم ويحسن الحالة المزاجية ويمنح الاسترخاء من خلال الالم الخفيف الناتج من الوخز او الخدوش على سطح الجلد وايضا السحب السلبي لكاس الحجامة .

2. الحجامة الرياضية تساعد في تحسين الحالة المزاجية ومحاربة الاكتئاب لممارسي رياضة بناء الأجسام التي تنتج احيانا عن عدم الوصول للهدف المنشود من خلال زيادة افراز هرمون ( الانكيفالين ) المسؤول عن محاربة الاكتئاب مما يساعدهم بالاستمرارية لتحقيق أهدافهم.

3. الحجامة الرياضية تساعد في التقليل من حدوث أمراض الكبد والكليتين المصاحبة لممارسي رياضة بناء الأجسام.

وتعمل الحجامة الرياضية الرطبة من منطلق التخلص من السموم و خلايا الدم الهرمة والميتة والرواسب في الجسم الناتجة عن تناول هذه المكملات والهرمونات والتي كانت ستجهد الكبد والكلى في محاولة التخلص منها ومنع مشاكل جسيمة لهما على المدى البعيد .

4. الحجامة الرياضية تساعد في الحد من ارتفاع ضغط الدم  من خلال افراز هرمون ( أكسيد النيتريك) الذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية و إرخاء العضلات و مضاد للجلطات ويقلل الالتهاب.

5. الحجامة الرياضية لممارسي رياضة كمال الأجسام تزيد من تروية الدم للعضلات وتعمل على سرعة الاستشفاء من الإصابات وتقليل الالتهابات الناتجة من الجهد العضلي الكبير لذلك تعتبر أحد أهم الأدوات التي يستخدمها رياضي

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