التمثيل التجاري: مضاعفة مساحة الجناح المصري في معرض الاستيراد السنوي بكوريا الجنوبية

قال وزير مفوض، يحيى الواثق بالله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إن كوريا الجنوبية نموذج يحتذى بها في العالم لتقدمها الاقتصادي واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة.

وتابع يحيي الواثق بالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،:" تم الاتفاق على مضاعفة مساحة الجناح المصري في معرض الاستيراد السنوي بكوريا الجنوبية في يونيو القادم.

وأشار وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إلي أن انفتاح مصر في علاقاتها الدبلوماسية يعد اتجاها لتنويع المصادر في الشراكات مع مختلف دول العالم.