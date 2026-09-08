قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط توترات الجنوب.. الجيش اللبناني يثبت انتشاره في مدينة النبطية
صحيفة إسرائيلية تقلل من أثر العقوبات الغربية: عاصفة في فنجان.. وأوروبا بلا أدوات ضغط
فيلا هدية لمحمد صلاح وعائلته طوال فترة إقامته في طرابزون التركية
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران وتوسع الضغط على شبكاتها المالية
القبض على أدمن صفحة لبيع الشهادات المزورة على الفيس بوك
القبض على 3 عاملين بجراج عطلوا حركة المرور بالدقي
7 رعاة و400% زيادة.. الزمالك يكشف تطورات ملف الرعاية
تصعيد مع تل أبيب.. 12 دولة غربية تتجه لتقييد تجارة المستوطنات الإسرائيلية
ارتفاع متوسط سعر الدولار في مصر ختام الثلاثاء 8 سبتمبر
رئيس الوزراء متابعًا العمل بـ"رأس الحكمة": تذليل العقبات لدفع التنمية بالساحل الشمالي
اشتريها خلال ساعات.. القائمة النهائية لأسعار السلع التموينية بمنافذ التموين
الأهلي ينعى أحمد عبد الباقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الأسعار تحت الرقابة والإعلانات الخادعة ممنوعة.. كيف يحمي القانون حقوق المستهلك؟

حقوق المستهلك
حقوق المستهلك
حسن رضوان

ألزم قانون حماية المستهلك الموردين ومقدمي الخدمات بمجموعة من الضوابط الصارمة التي تستهدف تعزيز حقوق المواطنين، وضمان حصولهم على معلومات واضحة ودقيقة بشأن السلع والخدمات، بما يرسخ مبدأ الشفافية في جميع مراحل التعامل التجاري.

العربية إلزامية في العقود والفواتير والإعلانات

ونص القانون على ضرورة أن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمستندات والفواتير والعقود، بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، محررة باللغة العربية وبخط واضح يسهل على المستهلك قراءته وفهمه.

وأجاز القانون استخدام أكثر من لغة في البيانات والمعلومات المقدمة للمستهلك، بشرط أن تكون اللغة العربية إحدى هذه اللغات، بما يضمن وضوح المعلومات وعدم استغلال الغموض اللغوي في التعاملات التجارية.

بيانات المورد.. معلومات واضحة أمام المستهلك

وألزم القانون المورد بالإفصاح عن البيانات التي تحدد شخصيته، وفي مقدمتها العنوان ووسائل الاتصال والسجل التجاري والعلامة التجارية، حال وجودها، بما يمكن المستهلك من التعرف على الجهة التي يتعامل معها والرجوع إليها عند الحاجة.

كما اشترط القانون أن تتضمن بيانات السلع المعلومات المقررة وفقاً للمواصفات القياسية المصرية أو القوانين واللائحة التنفيذية، وأن يتم عرضها بصورة واضحة ومقروءة تتناسب مع طبيعة المنتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد بشأنه.

مقدم الخدمة مطالب بكشف التفاصيل كاملة

ولم تقتصر الضوابط على السلع فقط، حيث ألزم القانون مقدمي الخدمات بتوضيح البيانات الخاصة بالخدمة المقدمة، إلى جانب بيان مميزاتها وخصائصها وأماكن تقديمها ومواعيد الحصول عليها.

وتستهدف هذه الضوابط تمكين المستهلك من اتخاذ قراره على أساس معلومات حقيقية ومتكاملة، بعيداً عن البيانات الناقصة أو المضللة.

الأسعار «شاملة».. ومنع إخفاء السلع الاستراتيجية

وشدد قانون حماية المستهلك على ضرورة إعلان الأسعار بشكل واضح، على أن تشمل الضرائب وأي أعباء مالية أخرى، بما يمنع المفاجآت السعرية عند إتمام عملية الشراء.

كما حظر القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو الامتناع عن عرضها، مع إلزام حائزي تلك المنتجات بإخطار الجهة المختصة بالكميات التي يتم تخزينها، في إطار مواجهة الممارسات التي قد تؤدي إلى نقص المعروض أو اضطراب الأسواق.

«ممنوع التضليل».. القانون يواجه الإعلانات الخادعة

ووضع القانون ضوابط واضحة لمواجهة السلوكيات الخادعة في عمليات البيع والإعلان، حيث حظر على المورد أو المعلن تقديم معلومات مضللة تتعلق بطبيعة السلعة أو مصدرها أو وزنها أو طريقة تصنيعها أو تاريخ إنتاجها أو مدة صلاحيتها.

ويمتد الحظر ليشمل تضليل المستهلك بشأن خصائص المنتج والنتائج المتوقع الحصول عليها من استخدامه، فضلاً عن الأسعار وشروط وطرق التعاقد وخدمات ما بعد البيع، وكذلك الجوائز أو شهادات الجودة المرتبطة بالسلعة أو الخدمة.

حماية المستهلك العربية الإعلانات الفواتير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

الأهلي

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

جانب من الجولة

الجلابية ليست السبب.. محافظ القليوبية يكشف سبب إعفاء مدير مدرسة برقطا

عاطف

محمد عاطف يكشف كواليس رحيله عن الزمالك: جون إدوارد أجبرني

ترشيحاتنا

لامين يامال

لامين يامال: الفوز بالكرة الذهبية لا يعتمد عليّ.. وإذا أردنا الفوز فعلينا الضغط

عبد الناصر محمد

مدرب القناة: التحكيم حرمنا من الفوز أمام طلائع الجيش

الأهلي

مباريات الأهلي والزمالك خلال شهر سبتمبر

بالصور

طريقة عمل طاجن سمك قشر البياض.. وصفة صعيدية بطعم مميز

طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن

قبل الذهاب للمدرسة.. فوائد كوب الحليب للطفل فى الصباح

فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح
فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح
فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح

مصر تستعرض قوتها الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء

لو طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة.. 7 أفكار سريعة ومشبعة

طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة؟
طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة؟
طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد