مش بناكل بـ معلقة ذهب.. أرملة يونس شلبي توجه رسالة مؤثرة

قالت سيدة عبد الحميد أرملة الفنان الراحل يونس شلبي، إنه لا يوجد شخص بدون مشكلات، فالجميع يعانى من مشكلات الحياة، معلقة :" حياة الفنان ليست كلها سعيدة".



وأضافت خلال ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنها مرت بمراحل صعبة فى مرض زوجه الفنان الراحل يونس شلبي.



ولفتت إلى أن بداية مرض زوجها كان فى عام 95، موضحة أنه زوجها صرف الكثير من الأموال فى رحلة علاجه.



وأشارت إلى أن الراحل كان يمتلك بيت به شقة لكل بنت، ولظرف المرض تم البيع، والحمد لله نعيش الآن فى أفضل حال وتم تعليم الجميع تعليم عالي.



وأوضحت أن آخر طفلة لها أمينة، وهى على اسم والدته، " والناس بتبص لنا على أننا بناكل بمعلقة دهب بس الحمد لله".

