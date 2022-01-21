أخبار الرياضة.. موعد مباراة المنتخب وكوت ديفوار.. بن شرقي يتمسك بالرحيل المجاني عن الزمالك.. إصابة غير معلنة لـ الشناوي

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة علي مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا



يصطدم منتخب مصر بمنافسه كوت ديفوار في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، بعد تأهلهما من مرحلة المجموعات.

ونجح منتخب مصر أن يتأهل لدور الـ16 من الأمم الإفريقية، بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، إثر خسارته من نيجيريا وفوزه على غينيا بيساو والسودان.

الفيفا يمهل الزمالك ١٥ يوما قبل فسخ عقد سيف الجزيري



قال الإعلامي محمد شبانة، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم أمهل إدارة نادي الزمالك مهلة لمدة ١٥ يوما لسداد مستحقات التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق قبل فسخ عقد اللاعب.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية ETC، اليوم الخميس: " علمنا أن قيمة مستحقات الجزيري تصل إلى ٢٠٠ ألف دولار لم يحصل عليهم اللاعب.

لجنة التخطيط ترفض اقتراح موسيماني لخطف جناح صن دوانز من الزمالك



كشف الإعلامي محمد شبانة، إن لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح رفضت اقتراح الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني بضم الاوروجوياني جاستن سيرينو لاعب صن دوانز خلال الميركاتو الشتوي بعد فتح فريقه باب رحيله.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية ETC، اليوم الخميس: "كشف مصدر مسئول أن المدير الفني عرض شراء اللاعب واعارته لاحد أندية الدوري المصري لمدة 6 أشهر وضمه في الصيف بعد دراسة العروض التي ستصل المحترفين في صفوف الفريق أمثال ميكيسوني وبيرس تاو واليوديانج".

إصابة غير معلنة للشناوي تثير الذعر في معسكر الفراعنة والحضري يرسم سيناريو التتويج



كشف مصدر في الجهاز الطبي للمنتخب الوطنيى لبوكس تو بوكس أن محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة تعرض للإصابة في آخر دقائق مباراة السودان بالأمس وأكمل المباراة مصابا والتي انتهت بفوز المنتخب بهدف دون رد.



وأكد شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية ETC، اليوم : "المصدر أوضح أن الجهاز الفني طالب بعدم إعلان إصابة الشناوي حتى لا تثير مخاوف الجماهير، نظرا لاعتماد المنتخب بصفة أساسية على الحارس".



برشلونه يودع كأس ملك إسبانيا عقب الهزيمة أمام اتليتك بيلباو



ودع فريق برشلونة بطوله كأس ملك إسبانيا من دور الـ 16 عقب الهزيمة امام فريق أتلتيك بيلباو بنتيجه 3 - 2 في الأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل 2 - 2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات البطولة للموسم الحالى 2021 - 2022.



بعد مطالبته بجلب عرض.. بن شرقي يرفض ويتمسك بالرحيل المجاني



علم "بوكس تو بوكس" أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك رفض طلب مسئولي ناديه بجلب عرض والرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

محرز يحمّل نفسه مسؤولية خروج الجزائر من أمم إفريقيا.. والجماهير: "فخر الدكة"



حمّل رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، نفسه مسؤولية خروج فريق محاربي الصحراء من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، بعد إهداره ركلة جزاء أمام منتخب كوت ديفوار في مباراة اليوم الخميس.

ليفربول يتأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية ويضرب موعد مع تشيلسي



تأهل فريق ليفربول الى نهائي مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عقب الفوز على آرسنال بهدفين دون ، في إياب نصف النهائي، على ملعب " الإمارات ".