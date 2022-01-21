عاجل
بعد إطلاق الرئيس السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني .. سعفان والقس أندريه يوقعان بروتوكول تعاون لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال .. 31 يناير أخر موعد للتقدم لشغل وظائف بليبيا في المجال الطبي دعاء يوم الجمعة للمريض .. أفضل دعوات الشفاء رددها قبل الغرب 135 لفافة هيروين.. حبس تشكيل عصابي للإتجار بالمخدرات في القليوبية استشاري توضح فوائد ريجيم البحر المتوسط لصحة الكلى والجسم| فيديو ألمانيا وبريطانيا تتفقان على ضرورة تجنب أي عدوان روسي ضد أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا وبريطانيا تتفقان على ضرورة تجنب أي عدوان روسي ضد أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الوضع في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية في تصريحات للصحفيين، إن شولتس تحدث مع جونسون هاتفيا، وبحث معه الوضع على الحدود الأوكرانية، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وأضاف المتحدث أن شولتس وجونسون اتفقا على أنه يجب تجنب أي عدوان عسكري من جانب روسيا ضد أوكرانيا.

وزيرة الخارجية البريطانية تدعو روسيا لاستخلاص الدروس من التاريخ وعدم مهاجمة أوكرانيا

رئيس وزراء بريطانيا يحذر من كارثة في حال غزو روسيا لـ أوكرانيا

ونشرت روسيا في الأشهر الأخيرة عشرات آلاف الجنود على حدود أوكرانيا، ما أثار مخاوف من اجتياح.

ورغم نفيها أي مخطط لهجوم، تؤكد موسكو أن وقف التصعيد يتطلب ضمانات خطية حول أمنها بما في ذلك ضمان عدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي.

وحذرت الولايات المتحدة الخميس من أن روسيا تجازف بإعادة إحياء شبح الحرب الباردة، مهددة مرة جديدة موسكو برد في حال توغلها بأوكرانيا.
 

المانيا بريطانيا عدوان روسيا أوكرانيا التصعيد

ترشيحاتنا

جاجوار لاند روفر تستعين بخبرات أستون مارتن بعد تنحي كبير مهندسيها

3 علاوات دورية تنتظر الموظفين يوليو المقبل

حكم كتابة نصف التركة للأعمال الخيرية والنسبة المحددة للتبرع

بعد فشل الاجتماعات السابقة.. بلينكن ولافروف يبحثان أزمة أوكرانيا في جنيف

منظمة الصحة العالمية تحذر: وباء كورونا ينتشر بقوة في أوروبا

الجامعة العربية تكشف عن موعد انعقاد القمة العربية بالجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

غرامة نصف مليون جنيه.. عقوبة رعاية المسنين بدون ترخيص في القانون

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

صدمة للسولية ومرموش.. حسام حسن يختار تشكيل منتخب مصر الأمثل

الحرارة تسجل صفر.. الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وصقيع على سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

فيديو جراف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

اتفاقيات مهمة وفرص تعاون.. ملخص زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر ولقائه بالسيسي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ