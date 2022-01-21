ألمانيا وبريطانيا تتفقان على ضرورة تجنب أي عدوان روسي ضد أوكرانيا

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الوضع في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية في تصريحات للصحفيين، إن شولتس تحدث مع جونسون هاتفيا، وبحث معه الوضع على الحدود الأوكرانية، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وأضاف المتحدث أن شولتس وجونسون اتفقا على أنه يجب تجنب أي عدوان عسكري من جانب روسيا ضد أوكرانيا.

ونشرت روسيا في الأشهر الأخيرة عشرات آلاف الجنود على حدود أوكرانيا، ما أثار مخاوف من اجتياح.

ورغم نفيها أي مخطط لهجوم، تؤكد موسكو أن وقف التصعيد يتطلب ضمانات خطية حول أمنها بما في ذلك ضمان عدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي.

وحذرت الولايات المتحدة الخميس من أن روسيا تجازف بإعادة إحياء شبح الحرب الباردة، مهددة مرة جديدة موسكو برد في حال توغلها بأوكرانيا.

