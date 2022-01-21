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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع أغنية بعنوان على العهد مخلصين والمهداه من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة احتفال الشرطة بعيدها السبعين يوم ٢٥ يناير القادم.

تحتفل الشرطة المصرية فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

موقعة الإسماعيلية التى استشهد فيها خمسون من رجال البوليس المصري وثمانون جريحًا اخرون علي يد قولت الاحتلال الإنجليزي يوم 25 يناير 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتعتبر موقعة الإسماعيلية من أقوى المعارك التى خاضتها الشرطة المصرية ضد قوات الاحتلال البريطاني عندما رفضت قوات الشرطة تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للقوات البريطانية، ما أدى لاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية وأسفر عن استشهاد 50 شرطيًا مصريًا و80 جريحًا.

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