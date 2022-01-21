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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمو بيكا يهاجم عمر كمال: ياخسارة العيش والملح يا صحاب مزيفة.. فيديو

حمو بيكا وعمر كمال
حمو بيكا وعمر كمال

شن مؤدى المهرجانات حمو بيكا هجوما لاذعا على صديقه المطرب عمر كمال بعد طرح أغنيتهما الأخيرة التي حملت اسم  مستفزة.

 

وقال حمو بيكا في فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "من شهر عمر كمال جابلي شاعر وقالي عاوزين نعمل أغنية جديدة؛ وبالفعل وافقت وخلصنا الأغنية بعدها ؛ وهي جاهزة من شهرين او ثلاثة علي حد قوله".

 

أضاف: "قولتله هننزل الأغنية إمتي ؛ قالي انا عندي أغنية مع شيماء المغربي هنزلها وبعدين هننزل باغنيتنا دي  وبالفعل اول لما نزل الأغنية باركتله وشيرتها عندي".

 

تابع: "انتظرت ٢٠ يوما وكلمته تاني ؛ قالي لما أرجع من السفر هكلمك ؛ ولكن اتفاجئت إنه قام بطرح أغاني جديدة له ولم يهتم باغنيتي أو يرد عليا ".

 

أكد : قابلته في عيد ميلاد أحد أصدقائنا وقولتله عاوزين ننزل الأغنية قالي ماشي ؛ ولكنه لم يرد علي إتصالاتي مرة أخري واتصلت بيه اكتر من ٦ او ٧ مرات ".

 

وأختتم : يا خسارة العيش والملح اللي كلتوا معاك، أنتوا ميمشيش معاكوا الإنسان الطيب، ومتفكرش لما تنشر الأغنية دي أنها هتروح، أنا ممكن أخش امسحها دلوقتي ولا يهمني.. مع السلامة يا  صحاب مزيفة".


حمو بيكا ونقابة الموسيقيين:

علق حمو بيكا، مؤدي المهرجانات، على تغيير اسمه للعودة إلى النقابة، قائلا: "أنا أغير حياتي كلها وعايز أشتغل وآكل عيش.. أنا اسمي الحقيقي محمد محمود".

وأضاف "بيكا"، خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "اسمي محمد والدلع حمو.. ومعنديش مشكلة أغير اسمي للعودة للنقابة".

وأوضح: "أنا معنديش مشكلة في الاسم.. المشكلة اللي عندي إني عايز آكل عيش"، مردفا: "اللي النقابة عايزين يعملوه؛ يعملوه".

 

كشف محمد أبواليزيد، وكيل أول نقابة الموسيقيين، حقيقة وضع شروط جديدة لضم مطربي المهرجانات للنقابة.

وقال "أبواليزيد"، خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لم يتم وضع شروط لضم مطربي المهرجانات للنقابة"، موضحا: "يشترط لضم مطربي المهرجانات أن يكون اسمهم مناسب.. ينفع يبقى في مغني اسمه حمو تيخا؟".

 

وتابع: "من ضمن الشروط أيضا أن ينهوا أوراق الخدمة العسكرية، وينجحوا في الاختبار"، موضحا: "هناك لجنة قيد ستقيم اسم المغني".

حمو بيكا عمر كمال مستفزة مؤدى المهرجانات حمو بيكا المطرب عمر كمال

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