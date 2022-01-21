عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائمة سوداء..

النائب العام الإسرائيلي يفتح تحقيقا في استخدام الشرطة برنامج بيجاسوس

النائب العام الإسرائيلي
النائب العام الإسرائيلي يفتح تحقيقا باستخدام الشرطة بيجاسوس

أمر النائب العام في إسرائيل بفتح تحقيق يتعلق بأساليب مراقبة تستخدمها الشرطة، في ظل تقارير ذكرت أن جهات إنفاذ القانون استخدمت برنامج تسلل إلكتروني مثير للجدل بصورة غير مشروعة.

وأشار تقرير لصحيفة ”كالكاليست“ الاقتصادية اليومية إلى إساءة الشرطة استخدام برنامج بيجاسوس الإلكتروني للتجسس من إنتاج مجموعة ”إن.إس.أو“ الإسرائيلية، التي أدرجتها الحكومة الأمريكية على قائمة سوداء، ودفع هذا التقرير الكنيست إلى طلب تفسير من المسؤولين بالشرطة.

70 ألف شركة في إسرائيل انهارت بشكل كلي عام 2021

إصابات كورونا في إسرائيل تتجاوز 60 ألف حالة يومية

وفي خطاب إلى مفوض الشرطة قال النائب العام أفيخاي ماندلبليت، إن التحقيق الأولي لم يوفر دليلا على سوء استخدام ممنهج لتكنولوجيات المراقبة.

وأضاف أنه كان من الصعب مع ذلك تتبع حالات محددة وردت في وسائل الإعلام؛ بسبب نقص المعلومات المتعلقة بالهوية.

وذكرت الصحيفة، التي لم تشر إلى مصادر، أن الشرطة استخدمت بيغاسوس لتعقب أهداف تشمل قادة احتجاجات مناهضة للحكومة، وأحيانا كان ذلك يتم دون الحصول على إذن قضائي.

وتعهد وزير العدل الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، بإجراء تحقيق كامل في مزاعم استخدام برنامج التجسس المثير للجدل ”بيجاسوس“ على مواطنين إسرائيليين، بمن فيهم أشخاص قادوا احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

ومنذ الكشف العام الماضي عن استخدام برنامج ”بيجاسوس“ للتجسس الذي يخترق الهواتف الذكية، وهو من إنتاج شركة ”إن إس أو“ الإسرائيلية، على وسائل إعلام وصحفيين وسياسيين ومعارضين في جميع أنحاء العالم، يتواصل الجدل حوله.

وبمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح ”بيجاسوس“ التجسس على مستخدم الهاتف من خلال الاطلاع على الرسائل والبيانات والصور على الهاتف ووجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

وقدّم وزير الأمن العام عومر بارليف، وهو من منتقدي نتنياهو وعيّن وزيرا في الحكومة الجديدة التي أطاحت بنتنياهو في يونيو، شرحا أكثر دقة، قائلاً: ”لم تكن هناك ممارسة للتنصت على الهاتف أو اختراق للأجهزة من جانب الشرطة دون موافقة القاضي“.

وتحظى قوات الأمن الإسرائيلية بموافقة قضائية على نطاق واسع للمراقبة داخل إسرائيل.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن الخبيرة في معهد الديمقراطية الإسرائيلي للأبحاث تهيلا شفارتس ألتشولر قولها: ”لا يمكنك حقا طلب أمر من المحكمة يخوّل شركة ”بيجاسوس“ القيام بالتجسس؛ لأن ”القانون الإسرائيلي لا يسمح حاليا بمثل هذه المراقبة الجائرة للمواطنين“.

وأضافت: ”من الواضح الآن أن قانون حماية الخصوصية الحالي غير مجهز للتعامل مع الواقع الراهن“.

إسرائيل تل أبيب النائب العام بيجاسوس التجسس

ترشيحاتنا

توقعات صادمة من وزير الصحة الألماني بشأن إصابات كورونا

وكيل الأوقاف للدعوة: الإصلاح بين الزوجين له فضل كبير وعظيم

لقطات مسربة لـ "لامبورجيني ستيراتو" للطرق الوعرة.. صور

التخطيط: 283 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في 2021/2022

مصر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الآثم بمحافظة ديالي العراقية

النائب العام الإسرائيلي يفتح تحقيقا في استخدام الشرطة برنامج بيجاسوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

الحكومة: لا صحة لتكليف أي أشخاص بالاتصال بالمواطنين بشأن التسجيل للقاح كورونا

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

إعلامي جزائري: نيجيريا قدمت خدمة كبيرة لكوت ديفوار

صدمة للسولية ومرموش.. حسام حسن يختار تشكيل منتخب مصر الأمثل

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

فيديو جراف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ