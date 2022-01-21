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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مخالفات بناء.. الجيزة تزيل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

صدى البلد

تواصل محافظة الجيزة مجهودات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة ومخالفات البناء لردع المخالفين وتحقيق الانضباط .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات مواجهة التعديات علي الاراضي الزراعيه ومخالفات البناء وازالتها علي الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وشملت مجهودات أحياء ومراكز الجيزة، إزالة مخالفات البناء قيام مركز ومدينة أطفيح تم إزالة ٣ حالات تعدي على الاراضي أملاك الدولة ولاية رى اطفيح على مساحة ٣٥٠م.

 
وفي مركز ومدينة الصف تم إزالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بعرب الحصار القبلية بالوحدة المحلية بالأقواز على مساحة ٣٠٠ م . 


وفي مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة بناء علي أراضي زراعية نهاية طريق الرشاح بالإضافة الي ازالة هنجر صاج مقام بالمخالفة بقرية ميت قادوس المنوات . 


وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تم ازاله ٥ حالات تعدي علي الاراضي املاك الدوله وذلك بالتعاون مع هندسة الرياح بقرية نكلا . 


وشملت مجهودات ضبط وإزالة التعديات ومخالفات البناء بأحياء الجيزة قيام حى العجوزة بإزالة مخالفات بناء بدون ترخيص بعقار بشارع النخيل من شارع الصفطاوى بأرض اللواء وايضا ايقاف اعمال جمالون حديد.

 
كما قام حي العمرانية بإزاله غرف مقامه بالمخالفة بشارع عيد اللولي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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