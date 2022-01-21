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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجة الصقيع تضرب عدة بلدان.. وتجمد الحيوانات في تركيا | صور

أجواء شديدة البرودة
أجواء شديدة البرودة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا لعدد من الدول المتأثرة بموجة الصقيع التي تشهدها بعض البلدان العربية وبينها مصر خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع الكتلة الهوائية الباردة القادمة من جنوب أوروبا.

ورصدت هيئة الأرصاد الجوية، من خلال محطات الرصد التابعة لها، انخفاض الحرارة بشكل أكبر على البلدان المجاورة، مثل (تركيا - سوريا - لبنان - العراق )، حيث تساقطت الثلوج هناك على نطاق واسع، تجمدت معها الحيوانات فى تركيا.

طقس شديد البرودة - تجمد الحيوانات

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن ذلك يرجع إلى سيطرة مرتفع جوي بقيم ضغطية مرتفعة علي جنوب أوروبا وبلاد الشام وشمال أفريقيا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء في خلال الأسبوع الحالي، شديدة البرودة، حيث تستمر خلال طقس الـ 6 أيام القادمة حتى نهاية الأسبوع المقبل، باردة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء ومائل للدفء على جنوب الصعيد.

صقيع وأمطار.. الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

الصقيع مستمر وأمطار بعدة مناطق.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

صقيع وأمطار

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، حول طقس الأسبوع الجديد، تكون الأجواء ليلا شديدة البرودة على كافة الأنحاء تصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد كما تتكون الثلوج على مرتفعات سيناء.

ويشهد طقس الـ 6 أيام القادمة، نشاط للرياح على بعض المناطق بالجمهورية، مما يزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مئوية.

وحول فرص سقوط الأمطار خلال طقس الأسبوع، وتحديدا الفترة من غدا الجمعة وحتى الأربعاء المقبل، تكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس شديد البرودة 

أما عن  تحذيرات الشبورة المائية خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، يظل نشاط الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق خلال أيام الجمعة والسبت المقبلين بمناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة وأيضا مناطق مدن القناة ووسط سيناء.

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درجات الحرارة 

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 16 إلى 15 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة.
جنوب سيناء تتراوح ما بين 20 إلى 18 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 16 إلى 15 درجة.
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 22 إلى 17 درجة

وخلال ساعات الليل، تكون درجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 8 إلى 7 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 9 إلى 8 درجة.
جنوب سيناء تتراوح ما بين 13 إلى 12 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجة.
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 7 إلى 8 درجة.

طقس شديد البرودة
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