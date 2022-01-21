الملكة البريطانية تبحث عن مدبرة منزل بدوام جزئي

تبحث الملكة البريطانية إليزابيث عن توظيف مدبرة منزل بدوام جزئي في أحد مساكنها الرسمية مقابل الحد الأدنى للأجور.



ووفقاً لموقع «ماي لندن نيوز»، تريد الملكة موظفة «تقدم عملاً استثنائياً» مقابل 9.50 جنيهات إسترلينية (12.91 دولار) للساعة - الحد الأدنى - من أبريل.



ومن المتوقع أن تعمل مساعدة التدبير المنزلي في قصر هوليرود هاوس في أدنبره 20 ساعة في الأسبوع، وفقاً لصحيفة «سكوتيش ديلي إكسبريس».



ينص إعلان الوظيفة على ما يلي: «هذا مسار وظيفي في مجال الضيافة سيطور مهاراتك وخبراتك في إدارة شؤون المنزل. من خلال الانضمام إلى فريقنا المحترف، ستقومين بالحفاظ على مجموعة كبيرة من التصميمات الداخلية والعناصر وتنظيفها والعناية بها، مما يضمن تقديمها في أفضل حالاتها».



ويتابع البيان: «من خلال التعلم من زملائك، ستكتسبين المهارات المهنية المتخصصة اللازمة... وسترحبين بالضيوف في المناسبات والأحداث أيضاً».



ويضيف: «في بيئة يكون فيها التطوير والتدريب أمراً شائعاً، ستتمكنين من تنمية مهاراتك... ستكون تجربة التدبير المنزلي أو الضيافة السابقة ميزة، ولكنها ليست ضرورية. نحن مهتمون أكثر بقدرتك على مواجهة التحديات الجديدة».



ويشير إعلان الوظيفة أيضاً إلى أن الموظفة «ستستمتع بالعمل كجزء من فريق وستكون سعيدة بالمشاركة في مجموعة من المهام لدعم الآخرين. مع حسن التنظيم ومهارات إدارة الوقت الجيدة، يمكنك الالتزام بالمواعيد النهائية والعمل بكفاءة لإنجاز الوظائف».



ويتابع: «قبل كل شيء، ستكونين حريصة على تعلم مهارات جديدة وتطوير مهنة الضيافة. هذه فرصتك لاستخدام حماسك واهتمامك بالضيافة لتقديم عمل استثنائي».